嘉科實中特別的假日營隊 帆船實作跨域學習海洋永續

國立嘉科實中以戶外教育與海洋素養為核心，今年６月規畫「雙語海洋教育營隊」於高雄茄萣興達港遊艇碼頭，展開為期1天的重型帆船實作體驗；強化學生對海洋環境與永續議題的理解，拓展國際視野與跨域學習能力。學生表示，是參加過最特別的學習經驗，不僅掌握了航行原理，實際操作風帆與掌舵技巧，更培養對海洋的熱愛與親近感。

嘉科實中為國科會設立於嘉義科學園區的普通高中，自2024年8月創校以來，首屆招收3班共90名學生，學校推動多元課程與主題式假日營隊，鼓勵學生走出課室、連結真實世界。涵蓋醫療、科技、人文藝術等不同領域的跨領域體驗活動，包括與長庚醫院合作醫療體驗營、台師大AI創作發明、嘉義大學無人機、中正大學的科學教育、嘉義東門走讀及雙語藝術等營隊，因學校鄰近台積電而開設的半導體選修課程。日前受故宮南院之邀參與「江戶之美：浮世繪特展」，學生結合藝術與科技設計互動遊戲，展現創新思維。

學校假日規畫高中「雙語海洋教育營隊」邀請帆船C級教練麥宜國擔任講師，課程參照美國帆船協會（ASA）102級航行標準，涵蓋救生衣穿戴、拋繩技巧、落水救援等基本防溺知識，結合英語航行術語教學，提升學生雙語表達與實務溝通能力。

學生在專業指導下輪流掌舵、調帆、觀測風向，於順風與側風條件下完成實際操帆與航行操作，並應用白努力效應與流體力學原理，達成知識與技能的整合運用，最終完成一趟完整的重型帆船海上航行任務。

學生黃珈容表示，這是參加過最特別的營隊學習經驗，不僅掌握了航行原理，實際操作風帆與掌舵技巧，更培養對海洋的熱愛與親近感。

學生林尚甲分享，印象最深刻的是在傍晚晚霞映照下完成帆船操作與落水救援體驗，不只是學習，還是一趟難忘的海上旅程。

校長林怡慧表示，嘉科實中科學人文並重，打造以學生為主的前瞻學習環境，課程設計跨域合作，結合校內外資源，讓學生從生活經驗出發、結合動手實作與世界對話，培育具創新思維與國際視野人才。 「雙語海洋教育營隊」邀請帆船C級教練擔任講師，課程涵蓋救生衣穿戴、拋繩技巧、落水救援等基本防溺知識，結合英語航行術語教學，提升學生雙語表達與實務溝通能力。圖／嘉科實中提供 嘉科實中規畫「雙語海洋教育營隊」為期1天的重型帆船實作體驗。圖／嘉科實中提供 學生在專業指導下掌舵、調帆、觀測風向，完成實際操帆與航行操作。圖／嘉科實中提供 國立嘉科實中規畫「雙語海洋教育營隊」於高雄茄萣興達港遊艇碼頭，展開為期1天的重型帆船實作體驗。圖／嘉科實中提供 「雙語海洋教育營隊」邀請帆船C級教練擔任講師，課程涵蓋救生衣穿戴、拋繩技巧、落水救援等基本防溺知識，結合英語航行術語教學，提升學生雙語表達與實務溝通能力。圖／嘉科實中提供 「雙語海洋教育營隊」課程涵蓋救生衣穿戴、拋繩技巧、落水救援等基本防溺知識。圖／嘉科實中提供

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