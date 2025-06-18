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嘉縣這小學保護學童視力有訣竅 獲全國視力保健第1名

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣和興國小與鄰近醫療機構合作，進行定期視力檢查與追蹤。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣和興國小與鄰近醫療機構合作，進行定期視力檢查與追蹤。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣和興國小以改善平板燈、下課教室淨空、保護視力密碼853240、定期視力檢查等，獲113學年度全國視力保健績優遴選特優第1名。縣府教育處表示，和興國小3年來視力不良率穩定下降，低於全縣與全國平均，更榮獲教育部與衛福部「健康促進績優學校」、「支持環境獎」、「社區夥伴獎」，是嘉義縣校園推動視力保健典範。

和興國小位於中埔鄉，普通班僅12班，校長周濟仁將教室全面更換色溫≦4000k LED的平板燈，並實施「下課教室全面淨空」政策，讓孩子前往戶外活動，使眼睛放鬆恢復；校園也與鄰近醫療機構合作，進行定期視力檢查與追蹤，與安親班、補教業者結盟推廣護眼原則。

和興國小主任魏銘相表示，校方傾聽學生對健康學習環境的訴求，幫助孩子將聲音轉化為行動，透過校園健康大使走入社區，到社區宣導保護視力密碼853240：睡足8小時、天天5蔬果、靜心坐姿3直角、戶外活動2小時、避光害少4電（少看電視、電動、電腦和手機等螢幕）、再加上3010護眼原則（用眼30分鐘、休息10分鐘）。

學生羅煒慈與鄭勝中表示，走進社區後可讓更多民眾知道視力保健3010的重要性，幫助大家建立用眼好習慣。

教育處表示，和興國小推動5大行動「兒少近視病」、「戶外防近視」、「3010眼安康」、「控度來防盲」、「遠視儲備足」，不僅融入課程，更深入學生日常生活與社區活動。

嘉義縣和興國小勇奪全國視力保健遴選特優、健康促進特色社區夥伴獎，透過校園健康大使走入社區，宣導保護視力密碼853240。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣和興國小勇奪全國視力保健遴選特優、健康促進特色社區夥伴獎，透過校園健康大使走入社區，宣導保護視力密碼853240。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣和興國小透過校園健康大使走入社區，宣導保護視力。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣和興國小透過校園健康大使走入社區，宣導保護視力。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣和興國小實施「下課教室全面淨空」政策，讓孩子前往戶外活動，使眼睛放鬆恢復。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣和興國小實施「下課教室全面淨空」政策，讓孩子前往戶外活動，使眼睛放鬆恢復。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣和興國小勇奪全國視力保健遴選特優、健康促進特色社區夥伴獎。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣和興國小勇奪全國視力保健遴選特優、健康促進特色社區夥伴獎。圖／嘉義縣政府提供

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