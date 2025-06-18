桃園議員質疑國小男生被咬遭漠視 學校：疑插隊引起

桃園某國小發生學生衝突，一名男學生3月被同班同學用頭撞擊成傷，近日又遭對方咬傷，家長向學校反映，但對方家長疑拒絕溝通，問題至今未解；桃園市議員黃瓊慧質疑校方與教育局處理失當，但學校已安排輔導老師介入，教育局則強調均依規定處理。

黃瓊慧指出，被害男學生3月遭同班身材較高大的同學用頭撞擊，家長向學校反映此事，希望對方家長處理，但對方家長稱小孩沒問題，以雙方在玩為由拒絕溝通會面。事件經服務處要求教育局啟動調查至今未果，結果被害男學生6月中旬又遭同一名同學咬傷左肩，家長忍無可忍報警，結果學校竟稱男學生可以轉班，說法讓人無法接受。

學校表示，被害男學生3月遭人用頭撞傷，撞人的學生有當場道歉，此部分因男學生有要求賠償，學校仍持續跟雙方協調。至於6月衝突，據查疑似男學生插隊引起對方不滿，男學生被咬之後，也有還手情形，學校已啟動校安通報，對衝突兩造各有不同安排，學校除了輔導老師介入，也安排行政人員入班觀察。

教育局表示，4月2日接獲議員服務處轉知陳情後，已主動了解學校處理情形，4月7日正式函請學校妥適處理衝突，4月29日也開過訪談會。目前調查報告未出爐，已要求學校依時限完成，後續處置也要妥善落實。

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