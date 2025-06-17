3億元建活動中心啟用 基隆成功國小畢業生留下青春回憶
基隆市成功國小今天舉辦畢業典禮，副市長邱佩琳代表市長謝國樑頒獎，祝福畢業生在人生新階段勇敢前行。畢業典禮在校內新建的活動中心舉行，並在今天辦啟用儀式，成為歡送畢業生最特別的禮物。
邱佩琳致詞時，勉勵成功國小的畢業生勇敢追夢，展現每個人獨一無二的特質，在未來的道路上發光發熱。她也肯定學校在教育現場的深耕與努力，強調市府將持續支持各級學校校園設施優化，打造更優質的學習環境。
成功國小校長陳怡君表示，活動中心的落成是中央、地方與校方共同努力的成果，象徵成功國小邁入多元創新的嶄新階段。全新空間不僅提升教學與活動的彈性，更能讓學生盡情展現自我，實踐多元學習。
今年的畢業生在全新的活動中心舉辦畢業典禮，典禮中播放回顧影片，並安排學生上台演出，展現學習成果與6年來的成長軌跡，場面溫馨動人。
教育處表示，成功國小活動中心2021年動工，工程總經費3億7000萬元，中央補助約2億元，市府投入1億6900多萬元。全新空間規畫展演廳與多功能球場，除滿足教學與活動所需，也將開放社區使用，為地方注入更多藝文與體育動能。
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