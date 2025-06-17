苗栗文狀元競賽頒獎 總評陳招池、縣長鍾東錦分享秘訣
苗栗縣政府主辦的文狀元選拔競賽今年邁入第13年，縣長鍾東錦上午頒發今年獲獎的狀元、榜眼、探花、進士和秀才等獎項，退休校長陳招池擔任選拔賽總評，和鍾東錦各自在致詞時與大家分享閱讀和寫作的心得、感想和「秘訣」，希望更進一步強化苗栗學子的寫作能力。
文狀元是苗栗縣獨創結合閱讀、寫作的競賽，從國小五 、六年級和國中七、八年級共分4組，十多年來持續提升縣內學生閱讀和寫作能力，今年國中會考苗栗縣5A10+、寫作滿級分的榜首多達6人，首度超越新竹縣市，苗栗長期致力閱讀和寫作，與今年會考榜首人數超越新竹縣市也有一定的連結。
文狀元競賽採引導式命題寫作，邀專家學者推荐國中8冊、國小10冊優良閱讀圖書，讓學生課餘閱讀，並由學者從推荐的圖書中命題。今年4組文狀元分別是五年級後龍國小鄭思辰、六年級永貞國小江沂潔、七年級大倫國中張靖怡，八年級君毅高中國中部姚妤臻，今年文狀元獎金也加倍至1萬元，600多名複賽者共104人獲獎。
陳招池表示，她在閱讀時會在書上寫下眉批 、心得和感想，有如與書冊「聊天」，對整本書的內容會有極深的印象，書中要點她也會畫線，她的書借給別人，也會請對方盡情的眉批寫心得，對方還書後，她也能從中感受不同的思維和見解。文狀元競賽目的就是要透過寫作達成有效閱讀。
鍾東錦也表示 ，經常閱讀可增加許多見識和知識，作文要拿好成績，除了不能「文不對題」，更重要的是一定要有自己不同的思維和見解，才可能拿到好成績。
今天頒獎典禮有不少家長前來，與子女分享獲獎的喜悅，會場氣氛格外熱絡。
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