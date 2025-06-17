苗栗會考榜首數力壓竹縣市 粉碎「竹縣竹市一所國中打趴全苗栗」

苗栗縣今年國中會考共有6名5A10+寫作6級分的「榜首」，今年苗栗報名參加會考僅3890人，比去年少了500多人，創下有國中會考以來考生數最少的紀錄，但今年出現6名榜首，首度超越新竹兩縣市，也粉碎「竹縣竹市一所國中打趴全苗栗」的尷尬說法，在顏面上紮紮實實「扳回一城」。

苗栗縣獨創結合閱讀和寫作的國中小學「文狀元」競賽今天頒獎，縣長鍾東錦致詞特別提出數據，強調會考成績表現苗栗與竹市、竹縣仍有差距，但今年苗栗有6名滿級分狀元（榜首），竹市5人、竹縣僅2人，苗栗學子頂尖的表現值得大家喝采，苗栗推動教育發展不但要拔尖，也要扶弱，讓學子在地就學並享有優質的教育環境。

縣府教育處表示，竹苗考區教育會考今年報名人數共1萬4022人，苗栗縣應屆考生3890人，在3縣市考生數最少。不過今年有6名滿級榜首，可說首度超越竹市、竹縣，也讓縣內教育工作者感到欣慰。以單一國中的榜首數字比較，台中市居仁國中4人全台第一，苗栗縣照南國中、君毅高中國中部各有3人居次。

教育處表示，114年國中教育會考苗栗縣成績表現亮眼，5A10+寫作5級分人數較去年增加36%，5A學生比率與歷年相較，也有不錯的持平表現，這次會考苗栗縣各科待加強比率大幅降低，可見在縣府各項計畫挹注及各校持續努力下，已逐步展現成效。

往年長期流傳的說法，苗栗5A以上學生數被竹縣或竹市一所明星國中就打趴，這類讓苗栗慘遭輾壓的說法雖讓苗栗的教育界感到尷尬，但多少也是事實，今年苗栗的榜首數超越新竹縣市，可說狠狠地吐了一口悶氣；但以整體而言，竹縣竹市的5A高分群在全台依然亮眼且名列前茅，也是苗栗需要繼續努力的方向。

商品推薦