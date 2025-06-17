快訊

戰火不停…伊朗稱「襲擊以國情報機構」 大樓起火冒濃煙畫面曝

憂死在「黑牢」 黃呂錦茹當庭淚崩揭原打算扛罪：不要再鬧了啦

嘉縣5學子獲總統教育獎 翁章梁送iPad勉自信向前行

中央社／ 嘉義縣17日電
2025年總統教育獎得獎名單於5月22日揭曉，嘉義縣轄內高級中等以下學校共有5校5名學子獲獎，縣長翁章梁今天頒發每名學生1台iPad，鼓勵他們持續勇敢、自信向前行。圖／嘉義縣政府提供
2025年總統教育獎得獎名單於5月22日揭曉，嘉義縣轄內高級中等以下學校共有5校5名學子獲獎，縣長翁章梁今天頒發每名學生1台iPad，鼓勵他們持續勇敢、自信向前行。圖／嘉義縣政府提供

2025年總統教育獎得獎名單於5月22日揭曉，嘉義縣轄內高級中等以下學校共有5校5名學子獲獎，縣長翁章梁今天頒發每名學生1台iPad，鼓勵他們持續勇敢、自信向前行。

嘉義縣今年獲得總統教育獎5名學子東石高中學生莊宇僑、國立新港藝術高中學生陳柏呈、新港國中學生董晏鈞、民和國中學生莊凱丞及茶山國小學生汪麗晴，今天「與縣長有約」，由學校校長、導師、家人陪同，與翁章梁對談，分享生命故事。

教育處指出，莊宇僑來自阿里山部落，靠著角力翻轉人生，在訓練與打工之間堅持理想，還將代表台灣參加國際賽事，展現了運動家韌性與熱血；陳柏呈由祖父母拉拔長大，從棒球選手轉型為學生領袖，用積極行動帶領同儕，展現強大責任感與影響力。

另外，董晏鈞從小與母親相依為命，在健康挑戰中不斷向前，不僅學業優秀，更在語文、藝術與體育等領域展現全方位才華，是名副其實的多元全能；莊凱丞則用堅持與熱情對抗學習障礙，結合族群文化與科學，立志成為原住民族科學家，還規劃捐出獎學金幫助其他學障生，展現超越年齡的成熟與格局。

而汪麗晴來自茶山部落，童年經歷家庭巨變，她用笑容與勇氣走過陰霾，不僅學業成績亮眼，更以身作則參與文化傳承，立志回鄉當老師，把愛與希望傳下去。

翁章梁致詞說，今年全國352名學子參加總統教育獎遴選，最終僅60名脫穎而出；嘉義縣有7名進入複審，最終有5名獲獎，這樣的成果代表嘉義縣的教育不只看重學業成績，更看重品格、生命力與多元發展。

翁章梁今天除與獲獎學生話家常，更贈送每人1台iPad，鼓勵他們持續保有正向態度、發揮影響力；教育處指出，5名學子將於7月4日獲總統賴清德接見並受獎。

翁章梁 科學家 嘉義

延伸閱讀

陳明文卸下立委仍參加立院考察 蔡易餘：是我邀請他

嘉義茶改場選址惹議 前立委陳明文出席挨批不請自來

卓榮泰視察嘉義防汛整備 將打造疏洪道路防止水漫村莊

嘉義縣道路除草挨批草率 每年2、30輛車遭飛濺碎石打傷

相關新聞

苗栗會考榜首數力壓竹縣市 粉碎「竹縣竹市一所國中打趴全苗栗」

苗栗縣今年國中會考共有6名5A10+寫作6級分的「榜首」，今年苗栗報名參加會考僅3890人，比去年少了500多人，創下有...

北市首座校園藝術生態博物館於太平國小正式揭幕

臺北市長蔣萬安16日前往臺北市大同區太平國小，為臺北市第一座校園藝術生態博物館舉行剪綵儀式暨開幕記者會。蔣萬安市長於致詞中表示，博物館的成立不僅展現了老城區深厚的歷史文化底蘊，更代表著太平國小在人文藝

開瑄國小畢典融合AI與童話 為畢業生描繪20年後模樣

開瑄國小今天舉行第114級畢業典禮，主題為「夢‧響起的那天」，巧妙結合今年畢業旅行前往香港迪士尼的經驗，典禮以充滿夢想與...

高雄中山工商楊鎮澤師生聯手 矽光子太空教具奪全國冠軍

被喻為全台最強發明家教師的中山工商資訊處主任楊鎮澤，今年攜手兩位普通科高二學生參加由國家太空中心TASA主辦2025太空...

北市教師荒！學校招考45次才找到人 3年逾2千人次調外縣市

北市教師脫北潮嚴重，近2年申請外調他縣市者逾2000人次，而議員發現有學校甚至招考45次才找到教師，且國中教甄制度也未保...

國三生羅禾珈曾奪台積電硬筆首獎 書寫中尋得自信與舒壓

新竹縣二重國中國三學生羅禾珈喜愛書法，寫得一手好字，她參加台積電文教基金會第一屆硬筆書法比賽榮獲國中組首獎，去年勇奪縣長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。