北市首座校園藝術生態博物館於太平國小正式揭幕

臺北市長蔣萬安16日前往臺北市大同區太平國小，為臺北市第一座校園藝術生態博物館舉行剪綵儀式暨開幕記者會。蔣萬安市長於致詞中表示，博物館的成立不僅展現了老城區深厚的歷史文化底蘊，更代表著太平國小在人文藝術教育上的卓越傳承。蔣萬安並盛讚大同區兼具古都風華與新時代活力。他強調，太平國小藝術生態博物館的落成，是對歷史的尊重，也是對未來的展望。

蔣萬安市長特別提及，臺灣首位赴日學習美術的藝術大師黃土水先生，即為太平國小傑出校友。黃土水大師於1920年將其知名作品《少女》胸像捐贈母校，感念母校培育之恩。蔣萬安對於太平國小歷屆師長、校友與學生們對於該雕刻作品悉心呵護、保存珍貴藝術品的努力，表達由衷的感謝。

蔣萬安表示，特別感謝文化部對於本項計畫的支持，並承諾臺北市政府將全力協助博物館後續的營運，使這座具有歷史指標意義的博物館能夠永續發展。最後，蔣萬安再次感謝太平國小培育出無數優秀人才，並祝福博物館經營一切順利，成為臺北市重要的文化地標。

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