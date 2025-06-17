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開瑄國小畢典融合AI與童話 為畢業生描繪20年後模樣

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
開瑄國小今天舉行第114級畢業典禮，主題為「夢‧響起的那天」，為42位畢業生打造一場難忘的童話畢業盛典，最後全體畢業生上台合影。記者蔡家蓁／攝影
開瑄國小今天舉行第114級畢業典禮，主題為「夢‧響起的那天」，為42位畢業生打造一場難忘的童話畢業盛典，最後全體畢業生上台合影。記者蔡家蓁／攝影

開瑄國小今天舉行第114級畢業典禮，主題為「夢‧響起的那天」，巧妙結合今年畢業旅行前往香港迪士尼的經驗，典禮以充滿夢想與魔法的迪士尼風格佈置呈現，整場活動融合戲劇、音樂、藝術與AI科技，為42位畢業生打造一場難忘的童話畢業盛典。其中最令人驚艷的，莫過於校方以合AI科技，為每位畢業生量身打造「20年後的夢想職業合成照」，將童年的想像具象化，成為畢業生們永生難忘的珍貴回憶。

這項創意巧思，是由學校蒐集每位畢業生對未來職涯的想像，校方透過AI影像生成技術，模擬他們二十年後成為科學家、醫師、插畫家、建築師等模樣。不僅畫面生動、風格溫暖，更穿插畢業生與「未來的自己」20秒對話對話片段，有的鼓勵自己「要繼續畫畫，把作品帶進人們心裡」，有的輕聲提醒「不要忘了當初的夢，要一直走下去」，讓家長、師長都感動不已。

典禮現場布置延續迪士尼風格，主舞台搭建夢幻城堡，學生們身穿王子、公主與夢想家服飾進場，化身為故事的主角，象徵六年來一點一滴的成長旅程，校園各處也設有打卡點與藝術作品展區，展出學生從繪畫到立體創作的成果，充分展現他們豐富的創造力與感受力。

畢業典禮高潮為全體學生演出的自編舞台劇《夢‧響起的那天》，以五幕串連從入學到畢旅的點滴，融入大鼓表演、社團活動紀錄、生活剪影與運動影片，背景畫面則透過AI將熟悉的校園轉化為奇幻森林與魔法學院，讓台下賓客驚喜連連，掌聲不斷。

教育處長孫麗琪也到場祝福，她勉勵畢業生「當我們選擇善良、願意思考，就有機會成為照亮他人的那道光。」

校長蔡志隆致詞時指出，此次典禮靈感來自學生赴港交流時，參與香港青年會小學校慶與迪士尼樂園的經驗。他引用迪士尼創辦人華特‧迪士尼名言「如果我們敢於夢想，我們就有能力實現它」，勉勵孩子們勇於追夢、堅持實踐。

典禮尾聲，老師進行「最後一次點名」，學生逐一走上舞台領取畢業證書，並送上鮮花感謝師長教導，全場隨後齊唱《當我們一起走過》，歌聲中飽含不捨與祝福。今年開瑄國小的家長會也特別致贈每位畢業生一隻小米手錶，鼓勵孩子放下手機，多運動更健康。

開瑄國小今天舉行第114級畢業典禮，行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（左二）與教育處長孫麗琪（左一）頒獎表揚績優學生。記者蔡家蓁／攝影
開瑄國小今天舉行第114級畢業典禮，行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（左二）與教育處長孫麗琪（左一）頒獎表揚績優學生。記者蔡家蓁／攝影
開瑄國小今天舉行第114級畢業典禮，典禮中穿插大鼓表演、社團影片與生活紀實，不少家長都稱讚超有創意的。記者蔡家蓁／攝影
開瑄國小今天舉行第114級畢業典禮，典禮中穿插大鼓表演、社團影片與生活紀實，不少家長都稱讚超有創意的。記者蔡家蓁／攝影
今年開瑄國小的家長會也特別致贈每位畢業生一隻小米手錶，由會長林瑾鎔（左一）代表致贈給畢業生代表。記者蔡家蓁／攝影
今年開瑄國小的家長會也特別致贈每位畢業生一隻小米手錶，由會長林瑾鎔（左一）代表致贈給畢業生代表。記者蔡家蓁／攝影
開瑄國小今天舉行第114級畢業典禮， 教育處長孫麗琪也到場祝福，她勉勵畢業生「當我們選擇善良、願意思考，就有機會成為照亮他人的那道光。」記者蔡家蓁／攝影
開瑄國小今天舉行第114級畢業典禮， 教育處長孫麗琪也到場祝福，她勉勵畢業生「當我們選擇善良、願意思考，就有機會成為照亮他人的那道光。」記者蔡家蓁／攝影
開瑄國小畢業典禮超有創意，學校特別透過AI合成，根據每位孩子「二十年後的夢想職業」，製作出他們成為科學家、插畫家、醫師、建築師等模樣的合成照，由校長蔡志隆（左）頒畢業證書給每個孩子。記者蔡家蓁／攝影
開瑄國小畢業典禮超有創意，學校特別透過AI合成，根據每位孩子「二十年後的夢想職業」，製作出他們成為科學家、插畫家、醫師、建築師等模樣的合成照，由校長蔡志隆（左）頒畢業證書給每個孩子。記者蔡家蓁／攝影

迪士尼樂園 舞台 夢想

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