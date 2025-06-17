高雄中山工商楊鎮澤師生聯手 矽光子太空教具奪全國冠軍

被喻為全台最強發明家教師的中山工商資訊處主任楊鎮澤，今年攜手兩位普通科高二學生參加由國家太空中心TASA主辦2025太空教具設計競賽，以「太空資訊傳輸」教具勇奪全國冠軍。

首屆太空教具設計競賽日前在師範大學教育學院落幕，涵蓋國中、高中職及組，反映全台對太空教育與實作教具設計日漸重視，中山工商參賽師生陣容由楊鎮澤帶領普通科高二學生黃詮恩與張恩愷，力壓群雄，奪得高中職組首獎。

楊鎮澤指出，美國 NASA 不久前以雷射通訊系統從距地3100萬公里處傳回高畫質影片，這是人類首次深空光傳輸影像成果，相較傳統無線電，光通訊速度快、頻寬大、能耗低，教具設計的靈感即源於此。

楊鎮澤表示，太空資訊傳輸教具系統，含發射與接收兩大模組發射端將音樂訊號經音頻放大後，利用高亮度 LED 輸出光訊號；接收端則透過太陽能板感受光變化，轉換為電流後由電腦喇叭播放原始音訊。

楊鎮澤說，這套融合教育與實作光通訊教具，引導學生探索光的傳遞特性，再實際操作數位訊號編碼、雷射光傳輸與解碼過程，讓學生親身體會光在通訊中的角色，為理解衛星雷射光通訊等尖端太空科技奠定科普基礎，也激發科技素養與想像力。

參賽學生黃詮恩坦言，原本只是出於好奇和對新科技的興趣，期間利用社團與假日時間投入半年以上準備，透過課堂與期刊資料深入自學太空領域知識，並將研究精神付諸實作「一舉奪冠真的非常開心」。

張恩愷說，此前參賽遠哲科學趣味競賽取得銅牌後，再度合作製作教具，實作經驗提升了自主搜尋與問題解決能力，更養成主動發問的習慣，自信大增。

校長李昱平表示，楊鎮澤不僅成立實驗室啟發學生創新潛能，也屢次於國際與全國科展中帶領學生獲獎，個人獲獎包括教育部師鐸獎、星雲教育獎、科學展覽優良指導教師，為全台唯一獲英特爾「全球AI影響力塑造者」中小學老師。

李昱平說，楊鎮澤攜學生奪冠不僅見證個人教學實力，也反映中山工商以跨領域與實作導向教學改革的成果，將藉此延續光電與太空科技教育培育更多具備探索精神與研發實力的航太人才。 中山工商參賽師生陣容由楊鎮澤帶領普通科高二學生黃詮恩與張恩愷，力壓群雄，奪得高中職組首獎。記者郭韋綺／攝影

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