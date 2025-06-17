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北市教師荒！學校招考45次才找到人 3年逾2千人次調外縣市

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市教師脫北潮嚴重，近2年申請外調他縣市者逾2000人次，而議員發現有學校甚至招考45次才找到教師，且國中教甄制度也未保障代理教師，教育局允諾，明年將針對招考制度調整。本報資料照。
北市教師脫北潮嚴重，近2年申請外調他縣市者逾2000人次，而議員發現有學校甚至招考45次才找到教師，且國中教甄制度也未保障代理教師，教育局允諾，明年將針對招考制度調整。本報資料照。

北市教師脫北潮嚴重，近2年申請外調他縣市者逾2000人次，而議員發現有學校甚至招考45次才找到教師，且國中教甄制度也未保障代理教師，呼籲應盡速調整。教育局允諾，明年國中聯招資績分數參酌納入北市國中擔任代理教師者，教團也建議應擴大全台曾任行政職年資作為加分依據，有助於教師願來台北教書。

根據統計，2022-2024年申請調外縣市的北市教師達2129人次，申請內調北市的教師則僅376人次，顯示教師脫北情形嚴重，有學校需招考45次才找到代理老師，甚至招考20至30次以上的情形也不少見，一名在北市擔任逾10年代理教師直言，在基隆、桃園、宜蘭等縣市服務於當地代理教師報考教甄具有加分優勢，但在台北市卻無此規定。

議員曾獻瑩說，北市國小教甄已明訂「服務期間於北市公私立國小擔任代理教師者，服務滿1年總成績加1分，最高加5分」，但國中卻未紀錄，教甄應盡速檢討修正，讓願意長期服務北市的代理教師年資在教甄中獲得合理加分，提升本市教育現場的人才穩定性。

曾獻瑩強調，教師缺工壓力已是事實，教育局應積極檢討教甄制度，提供願意留在台北、長期服務的優秀教師合理支援，協助穩定北市教育現場的人力，提升整體教育品質。

教育局也允諾，為鼓勵優秀代理教師留任北市國中服務，明年起公立國中教師聯合甄選簡章，將於資績分數參酌納入北市國中擔任代理教師者資績額外加分機制。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙建議，可考慮將教師年資採計範圍擴大至北北基地區，以提升教師留任意願與跨區流動彈性，也可納入全台曾任行政職年資作為加分依據，有助於吸引外縣市具經驗教師報考台北市，也提醒若想留住人才，制度設計也需更注意，包含今年調漲報名費，恐對考生造成額外負擔，應積極降低進入門檻，以吸引更多優秀教師投入。

黃湘仙說，北市教師短缺也與高昂生活成本相關，應就區域性困境提出差異化對策，大台北居住壓力尤為明顯，可針對代理教師提供租屋補貼，對正式教師則應考慮配置社宅，透過具體而有彈性的支持機制，協助教師穩定在地教學，減輕生活負擔。

教育局 北市 代理教師

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