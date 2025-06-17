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國三生羅禾珈曾奪台積電硬筆首獎 書寫中尋得自信與舒壓

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
在學習過程中，羅禾珈特別喜歡褚遂良與米芾的字體。「褚遂良的字優雅又有力量，米芾的字則自信而灑脫。」記者郭政芬／攝影
在學習過程中，羅禾珈特別喜歡褚遂良與米芾的字體。「褚遂良的字優雅又有力量，米芾的字則自信而灑脫。」記者郭政芬／攝影

新竹縣二重國中國三學生羅禾珈喜愛書法，寫得一手好字，她參加台積電文教基金會第一屆硬筆書法比賽榮獲國中組首獎，去年勇奪縣長盃全國書法國高中職組冠軍，成為備受矚目的新秀。她喜歡邊聽歌邊寫字，當筆尖在紙上滑動，心情就會慢慢靜下來，羅禾珈用書法記錄著她的青春，也在課業壓力之外找到的一片自由天地。

今天是畢業典禮，她日前寫下這句「花若盛開蝴蝶自來，人若精彩天自安排」來勉勵自己。羅禾珈表示，書法從小就陪著她成長，在課業上偶遇挫折，書法讓她明白「還是有我擅長的事務，要對自己有信心」，認真練習真的有回報。

「當筆尖在紙上滑動，心情會慢慢靜下來。」對羅禾珈而言，書法不僅是一門技藝，更是紓壓與成長的方式。喜歡聽歌的她，寫下一段段歌詞來鼓勵自己，不過只要一段時間沒有臨帖，字就會開始走樣，結構歪斜，筆畫變形，甚至被朋友戲稱為「禾珈體」。

羅禾珈的硬筆書法之路起於國一，老師知道她從國小起就開始寫書法且寫得一手好字，鼓勵她參賽。她坦言，雖然有書法基礎，但硬筆書法仍得重頭來過，一開始字體大小不一，她透過臨帖與反覆練習，逐漸掌握技巧。硬筆比賽帶來的挑戰，如格式設計與排版、畫格線，激發了她的自信，國一時勇奪台積電文教基金會硬筆書法國中組首獎，激勵她「覺得自己好像可以做到！」讓她更有動力繼續練。

在學習過程中，羅禾珈特別喜歡褚遂良與米芾的字體，她說「褚遂良的字優雅又有力量，米芾的字則自信而灑脫。」兩種不同風格讓她跨越舒適圈，挑戰自我。

羅禾珈用書法記錄著她的青春，在比賽中認識了許多志同道合的朋友，彼此交流，互相激勵。「大家擅長的字體不同，但對書法的熱情都一樣。看到他們那麼努力，也會激勵我多嘗試、勇敢突破。」課業繁忙，書法反而成為她的抒壓出口。「讀書煩了就寫字，筆尖滑動間，煩躁漸散。」她喜歡在歌詞中尋找靈感，將打動她的句子抄在小卡片上，掛在書桌前，成為她心靈的支撐。

二重國中國三學生羅禾珈喜愛書法，寫得一手好字，她參加台積電文教基金會第一屆硬筆書法比賽榮獲國中組首獎。圖／羅禾珈提供
二重國中國三學生羅禾珈喜愛書法，寫得一手好字，她參加台積電文教基金會第一屆硬筆書法比賽榮獲國中組首獎。圖／羅禾珈提供
二重國中學生羅禾珈（左）喜愛書法，寫得一手好字，參賽多次獲獎，成為備受矚目的新秀，她即將畢業，校長徐華助（右）也祝福她。記者郭政芬／攝影
二重國中學生羅禾珈（左）喜愛書法，寫得一手好字，參賽多次獲獎，成為備受矚目的新秀，她即將畢業，校長徐華助（右）也祝福她。記者郭政芬／攝影
羅禾珈喜歡在歌詞中尋找靈感，將打動她的句子抄在小卡片上，掛在書桌前，成為她心靈的支撐。圖／羅禾珈提供
羅禾珈喜歡在歌詞中尋找靈感，將打動她的句子抄在小卡片上，掛在書桌前，成為她心靈的支撐。圖／羅禾珈提供
她寫下這句「花若盛開蝴蝶自來，人若精彩天自安排」來勉勵自己。圖／羅禾珈提供
她寫下這句「花若盛開蝴蝶自來，人若精彩天自安排」來勉勵自己。圖／羅禾珈提供

朋友 字體 台積電文教基金會

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