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補助師生出國交流叫好不叫座？彰化國際教育見學計畫延長報名

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣近年積極推展國際教育交流，今年5月間南郭國小到日本音樂交流，縣政府計畫8月帶國中生到新加坡交流。圖／縣政府提供
彰化縣近年積極推展國際教育交流，今年5月間南郭國小到日本音樂交流，縣政府計畫8月帶國中生到新加坡交流。圖／縣政府提供

彰化縣中斷約10年，將在今年暑假重新啟動學生國外交流活動，預計招募12名教師和204名國中生前往新加坡，報名5月29日截止，未料叫好不叫座，教師部分5人報名，學生報名人數剛好過半；縣政府今表示，已延長報名，會多鼓勵老師和學生參加。

縣政府計畫8月18日至9月30日，分3梯次帶國一升國二學生到新加坡展開每梯次6天國際教育見學活動，每梯次兩名領隊，4名帶隊教師和68名學生，報名學生須繳交學業成績單，具備英語自我介紹和即席問答的語文表達能力，並自選1項才藝表演，通過縣政府舉辦的中英文自我介紹、即席問答的面試，才能成為見學團員。

彰化縣國際教育見學計畫原擬5月29日截止報名，學校「得推薦積極參與校務推展具體有貢獻的行政教師」，僅5人願意帶學生去新加坡，學生方面102人報名但尚未經過面試，跟縣政府期待報名踴躍有相當落差，已通知各國中把握本月底學期結束前，積極鼓勵學生報名。

基層教師分析師生報名情況不佳的狀況，教師方面，帶一群學生出門本來就不輕鬆，何況到外國，聽說縣政府安排每輛遊覽車35名學生由兩名老師帶隊，師生比1：17，責任頗重，至於學生若參加公費補助國際教育見學，好像肩負彰化縣和台灣的宣傳責任，還要表演才藝、家境還不錯的學生可能選擇跟家長出國旅遊較輕鬆。

縣政府表示，近年縣內推展國際教育，爭取中央經費和縣款配合設置學校英語村，但俗語說「讀萬卷書，行萬里路。」出國走走看看確能增長見聞，到新加坡旅費每人約5萬至5萬5千元，縣政府補助一般生每人兩萬元，全額補助低收身分學生，行政教師也是全額補助，相信經過篩選的學生「比較好帶」，教師不必過慮。

縣政府規畫國際教育見學計畫到新加坡，將與新加坡兩所國中交流，安排參加藝術科學博物館、環球影城等行程。今年此行如果成功，縣政府初步規畫明牛到日本參訪。

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