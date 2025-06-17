背氣瓶潛到海底領畢業證書 美國姊妹校學生也來體驗

基隆市中華國小的畢業生完成難忘的畢業儀式，他們穿戴潛水裝備，潛到3至5公尺深的海底取回「海底畢業證書」。美國姊妹校、猶他州鹽湖城蒙蒂賽洛特許學校西點分校人員也來台，一起體驗潛水，展開跨越國界交流旅程。

中華國小校長詹麗娟表示，學校致力推動海洋教育，今年是第14次舉辦領取海底畢業證書儀式，安排學生實際走進自然，進入海洋，讓學生發覺海洋之美，愛護海洋。

中華國小推注重雙語學習，今年安排畢業生3天2夜「小小背包客」畢業旅行，美國姊妹校執行長一家人來台同行，並一起參加潛水領取畢業證書活動，雙方文化交流，讓兩地學生都要有在地觀，也有國際觀。

中華國小教導主任陳志宏說，昨天的潛水活動不只是畢業典禮，也是孩子從課本走向世界，從陸地走向海洋的生命學習。跨文化的潛水畢業活動，也是中華國小與國際教育連結的展現，為畢業生種下與海洋共生，與世界連結的種子，邁向更寬廣的未來。

8名畢業生在活動前就上過游泳課、練習浮潛等培訓課程，他們對16日登場的潛水活動充滿期期待，覺得潛入海底好像變成探險家，也有人說，很想親眼看到珊瑚、海葵還和「真的尼莫」。其中2名學生身體不適，未能如願。

完成儀式後，有學生說，練習潛水的時候不會怕，但昨天真的下水時有點緊張，謝謝教練一直在旁邊陪伴，順利取回畢業證書。

中華國小在活動中融入中英雙語導覽與海洋生態知識說明，希望美國友人能發現台灣海底美景，並讓參與者都能認知海洋保育的重要性。來自美國的女學生說，第一次在台灣潛水，覺得很酷，在海中看到很多魚，覺得很好玩。 基隆市中華國小安排畢業生穿戴潛水裝備，潛到3至5公尺深的海底取回「海底畢業證書」。記者邱瑞杰／翻攝 基隆市中華國小安排畢業生穿戴潛水裝備，潛到3至5公尺深的海底取回「海底畢業證書」。記者邱瑞杰／翻攝 基隆市中華國小安排畢業生穿戴潛水裝備，潛到3至5公尺深的海底取回「海底畢業證書」。記者邱瑞杰／翻攝 基隆市中華國小安排畢業生穿戴潛水裝備，潛到3至5公尺深的海底取回「海底畢業證書」。記者邱瑞杰／翻攝 基隆市中華國小安排畢業生穿戴潛水裝備，潛到3至5公尺深的海底取回「海底畢業證書」。記者邱瑞杰／翻攝

商品推薦