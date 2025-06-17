快訊

MLB／大谷翔平回歸秀1局失1分飆破100哩 教頭看他「一人當兩人用」笑超爽

學生簽來台5年旗下百名小姐 泰籍媽媽桑：台灣人有需求

App Store的「免費VPN」真的安全嗎？被爆中國APP有蒐集個資風險

聽新聞
0:00 / 0:00

背氣瓶潛到海底領畢業證書 美國姊妹校學生也來體驗

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市中華國小安排畢業生穿戴潛水裝備，潛到3至5公尺深的海底取回「海底畢業證書」。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市中華國小安排畢業生穿戴潛水裝備，潛到3至5公尺深的海底取回「海底畢業證書」。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市中華國小的畢業生完成難忘的畢業儀式，他們穿戴潛水裝備，潛到3至5公尺深的海底取回「海底畢業證書」。美國姊妹校、猶他州鹽湖城蒙蒂賽洛特許學校西點分校人員也來台，一起體驗潛水，展開跨越國界交流旅程。

中華國小校長詹麗娟表示，學校致力推動海洋教育，今年是第14次舉辦領取海底畢業證書儀式，安排學生實際走進自然，進入海洋，讓學生發覺海洋之美，愛護海洋。

中華國小推注重雙語學習，今年安排畢業生3天2夜「小小背包客」畢業旅行，美國姊妹校執行長一家人來台同行，並一起參加潛水領取畢業證書活動，雙方文化交流，讓兩地學生都要有在地觀，也有國際觀。

中華國小教導主任陳志宏說，昨天的潛水活動不只是畢業典禮，也是孩子從課本走向世界，從陸地走向海洋的生命學習。跨文化的潛水畢業活動，也是中華國小與國際教育連結的展現，為畢業生種下與海洋共生，與世界連結的種子，邁向更寬廣的未來。

8名畢業生在活動前就上過游泳課、練習浮潛等培訓課程，他們對16日登場的潛水活動充滿期期待，覺得潛入海底好像變成探險家，也有人說，很想親眼看到珊瑚、海葵還和「真的尼莫」。其中2名學生身體不適，未能如願。

完成儀式後，有學生說，練習潛水的時候不會怕，但昨天真的下水時有點緊張，謝謝教練一直在旁邊陪伴，順利取回畢業證書。

中華國小在活動中融入中英雙語導覽與海洋生態知識說明，希望美國友人能發現台灣海底美景，並讓參與者都能認知海洋保育的重要性。來自美國的女學生說，第一次在台灣潛水，覺得很酷，在海中看到很多魚，覺得很好玩。

基隆市中華國小安排畢業生穿戴潛水裝備，潛到3至5公尺深的海底取回「海底畢業證書」。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市中華國小安排畢業生穿戴潛水裝備，潛到3至5公尺深的海底取回「海底畢業證書」。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市中華國小安排畢業生穿戴潛水裝備，潛到3至5公尺深的海底取回「海底畢業證書」。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市中華國小安排畢業生穿戴潛水裝備，潛到3至5公尺深的海底取回「海底畢業證書」。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市中華國小安排畢業生穿戴潛水裝備，潛到3至5公尺深的海底取回「海底畢業證書」。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市中華國小安排畢業生穿戴潛水裝備，潛到3至5公尺深的海底取回「海底畢業證書」。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市中華國小安排畢業生穿戴潛水裝備，潛到3至5公尺深的海底取回「海底畢業證書」。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市中華國小安排畢業生穿戴潛水裝備，潛到3至5公尺深的海底取回「海底畢業證書」。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市中華國小安排畢業生穿戴潛水裝備，潛到3至5公尺深的海底取回「海底畢業證書」。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市中華國小安排畢業生穿戴潛水裝備，潛到3至5公尺深的海底取回「海底畢業證書」。記者邱瑞杰／翻攝

美國 畢業證書 基隆

延伸閱讀

中東大戰一觸即發？美官員否認美參與伊朗軍事行動 仍維持防禦態勢

統一009811追蹤指數具SSS級戰力 重兵集結美國50菁英戰隊

川普簽命令執行美英貿易協議 解放日關稅政策後首例

川普稱G7驅逐俄國是個錯誤 邀中國加入「不是壞主意」

相關新聞

補助師生出國交流叫好不叫座？彰化國際教育見學計畫延長報名

彰化縣中斷約10年，將在今年暑假重新啟動學生國外交流活動，預計招募12名教師和204名國中生前往新加坡，報名5月29日截...

背氣瓶潛到海底領畢業證書 美國姊妹校學生也來體驗

基隆市中華國小的畢業生完成難忘的畢業儀式，他們穿戴潛水裝備，潛到3至5公尺深的海底取回「海底畢業證書」。美國姊妹校、猶他...

會考志願選填／盤點雙北高中之最！從校風到外送規定…完整校友心聲、學校特色一次看

114年國中教育會考成績於6月6日公布，並將在6月20至26日開放志願選填。填志願時，家長們關注的是學校資源、升學率、通勤時間等現實面；但對學生來說，學校大不大…

影／讀書不碰3C產品！彰化國中會考縣排第二 她就近升高中

國立員林高中優先免試入學實施實體和線上報到，今報到110人，迎新氣氛喜洋洋，國中教育會考總績分45分滿分的莊淽甯小一到小...

今年全台18小學退場「台南4所」 民代籲政府正視減衝擊

少子化來襲今年全台18所小學退場創新高，台南就占4所。市議員陳皇宇表示，停辦國小集中偏鄉地區，尤其台南就有4所六都中最多...

中職／高雄市學生50元銅板價看棒球 台鋼雄鷹隊與啦啦隊進校園推廣

台灣棒球熱度不減，高雄市府今年推出高中職以下學生50元銅板價就能進入澄清湖棒球場觀看球賽，為全台首創，近年扎根高雄的台鋼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。