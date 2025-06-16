影／讀書不碰3C產品！彰化國中會考縣排第二 她就近升高中

國立員林高中優先免試入學實施實體和線上報到，今報到110人，迎新氣氛喜洋洋，國中教育會考總績分45分滿分的莊淽甯小一到小四在家自學，小五正式入學到考上員高，備受矚目，她不以此為滿足，立下志願未來3年繼續努力要考上全縣排名第一。

114學年度優先免試入學，國立員高錄取共錄取一般生169人（含外加名額），國中教育會考總績分40分（5A，5個+）以上有9人，分別來自竹塘國中、私立文興中學國中部、溪湖國中、大同國中（4人）、鹿港國中，顯示員高已成高分群學生就近入學的首選。

今報到的新生莊淽甯竹塘國中今年畢業，是學校品德大使。她的媽媽表示，莊淽甯幼年健康狀況不佳，家人商量後決定申請在家自學，學區內的土庫國小小朋友常來家裡和她一起念書，常發問問題，莊淽甯好像小助教，必須思考問題和找問案，養成追求、探索自我的獨立個性，也學習跟團體關係平衡。

她的媽媽考取保母證照照顧她和一對雙胞胎孩子，直到她滿10歲以後身體抵抗力變好，才到土庫國小上課，幸好學校老師給學童很大自我成長與發揮的空間，也指導莊淽甯的國語文等科目，加上她努力念書不接觸3C產品，學校排名逐漸往前，升上竹塘國中時的學業成績縣排名第二。

莊淽甯表示，很想達到縣排名第一，未來3年她會繼續努力並考上頂尖大學。

教育會考總積分43分新生賴竹瑞同畢業自文興高中國中部，總積分41分的陳芃妍畢業自溪湖國中、陳韋丞畢業自大同國中，總積分40分詹惟媗畢業自鹿港國中，另蔣皓暘、李建良、張世恩都是大同國中今年畢業生，其中張世恩的母親任職員高，另一位總積分40分的新生張宇圻的父親是員高校友；他們都在父母鼓勵下選擇升學員高。

校長楊豪森表示，今年大學繁星與個人申請，員高已有411名考生上榜，頂尖大學錄取42人，另兩名醫學系、1名中醫系、1名藥學系，錄取的質、量均亮麗，要感謝學校行政與教學團隊的共同經營努力，讓社區感受到員高辦學的用心與積極，他期勉師生設定學習目標，一天天追求進步、一步步邁向夢想，機會是給積極準備好的人，「選擇員高追求進步」。

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