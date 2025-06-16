今年全台18小學退場「台南4所」 民代籲政府正視減衝擊

少子化來襲今年全台18所小學退場創新高，台南就占4所。市議員陳皇宇表示，停辦國小集中偏鄉地區，尤其台南就有4所六都中最多，反映人口流失對偏鄉教育直接衝擊，呼籲政府積極規畫投入資源，確保偏鄉學生學習權益不被犧牲。

台南目前有200多所國小，全校學生人數50人以下的有38所，占總數五分之一，學童人數持續減少，已對校務運作及資源配置產生壓力。尤其偏鄉學校是社區重要支柱，停辦常衝擊地方發展，甚至造成社區凋零消失。

陳皇宇表示，今天出席龍崎國小畢業典禮，見畢業生僅7位，加上小一新生全校人數不到30人，少子化衝擊已相當明顯。今年龍崎國小龍船分校停辦，會與市府討論活化原有校舍，目前朝「生態教育教學園區」規畫，期盼轉型地方永續教育據點。

陳皇宇說，偏鄉教育關乎教育公平與區域平衡發展。在保障國民義務教育本質前提下，推動小校轉型與資源整合，是中央與地方政府必須共同面對。無論身處都市或鄉村，都有平等教育機會。 今年全台18小學退場、台南占4所新高，市議員陳皇宇籲政府正視減少衝擊。圖／陳皇宇提供 今年全台18小學退場、台南占4所新高，市議員陳皇宇籲政府正視減少衝擊。圖／陳皇宇提供 今年全台18小學退場、台南占4所新高，市議員陳皇宇籲政府正視減少衝擊。圖／陳皇宇提供

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