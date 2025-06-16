中職／高雄市學生50元銅板價看棒球 台鋼雄鷹隊與啦啦隊進校園推廣
台灣棒球熱度不減，高雄市府今年推出高中職以下學生50元銅板價就能進入澄清湖棒球場觀看球賽，為全台首創，近年扎根高雄的台鋼雄鷹隊與Wing Stars啦啦隊也走入校園推廣，與學生互動、合影、跳應援舞，盼帶動學生看棒球風潮。
台鋼雄鷹6月初走訪鳳山國中、四維國小、獅甲國小與中山高中等校，推廣一卡通數位學生證50元看球優惠方案。四維國小校長王淵智說，捕手吳明鴻與啦啦隊筱雯、千千與學童互動、合影、跳應援舞，讓平日僅能在球場或轉播中見到的球星與啦啦隊近距離與學生接觸，場面非常熱鬧。
中山高中校長林香吟特別安排社團課棒壘社、籃球社、排球社、羽球社學生參加，投手陳正毅與Wing Stars啦啦隊員瑈瑈、恬魚陪同學拍照、玩遊戲同步介紹優惠方案，嗨翻全場。
運發局長侯尊堯指出，一卡通數位學生證50元看球優惠方案，針對設籍高雄市的國小至高中職學生，每位學生最多可預約5場球賽，每場僅需支付50元，即可入場觀看原價300至400元職棒比賽。去年統計顯示，2024年下半季開放20場台鋼雄鷹主場賽事，共釋出7155個學生優惠名額。
侯尊堯表示，方案推出以來反應熱烈，許多學生首次踏入球場，親身感受職棒魅力，市府也預留部分座位供家長陪同觀賽，他強調讓學生職走進球場觀賽，有助於提升運動參與度，培養終身習慣。
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