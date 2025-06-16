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影／香菜被選食農教育體驗模組 種在窗檯60天收成採收下鍋

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗國中學生現做香菜蛋捲。圖／北斗國中提供
彰化縣北斗國中學生現做香菜蛋捲。圖／北斗國中提供

農業部推廣食農教育，台中區農業改良場發現教師前置作業有困難，開發3套食農教育體驗模組，今天在北斗國中發表應用成果，現場食用芫荽做的蛋捲、咖啡和蓋奶，北斗國中、國小的家長都認為體驗模組適合當作寒暑假作業，親子可在家共同操作。

北斗芫荽占全台產量八成，今發表的是芫荽體驗模組，北斗國中農藝指導老師蔡孟宏說，12年前學校在校園開闢農園種農作物，經常種北斗鎮特色農產品芫荽，兩個月前使用食農教育體驗模組，學生分組使用5部平板電腦操作，向台中農改場反映登入、輸入字數限制等問題，一一克服後，軟體變得更好用。

台中農改場人員解說學生使用的飲食製作智慧餐盤軟體， 輸入自己的身高、體重和每天食用的食物、種類和分量，軟體會建議需要補充的營養素，及營養來源的食物種類，家長和學生用這套軟體能聰明吃，達到營養均衡的健康飲食。

「當生命學會照顧生命，愛就從此開始。」北斗國中校長郭佳文說明學校推廣食農教育的初衷，從地瓜葉到北斗特產芫荽，食農教育結合在地，落實「食當季，吃在地。」北斗國小校長游美雯也說，食農教育傳授從產地到餐桌的道理，教會孩子惜福惜食。

北斗國中學生製作芫荽蛋捲，家長會長莊浚勝提供香菜（芫荽）熱美式咖啡、香菜奶蓋，展示香菜波蘿麵包和香菜餐包、香菜手工餅乾，到場的來賓和家長品嘗芫荽手工蛋捲搭配香菜咖啡都讚不絕口。現場展示體驗模組芫荽盆栽，放在窗台有陽光照射即可生長和採收。

台中區農改場長楊宏瑛表示，農改場發現教師推動食農教育的困擾，因此開發地瓜葉、芫荽、薄荷這3個體驗模組，從種籽包、肥料、噴壺到手冊一應俱全，農改場又開發輔導軟體，師生登錄後輸入影像，系統會提醒澆水施肥，最後一個步驟是上傳所有作業，待整個栽種作業完成，即可下載井然有序的檔案；軟體很適合假期親子共學，繳交漂亮的寒暑假報告。

台中區農改業場在北斗國中舉辦食農教育發表會，展示北斗國中、國小的成果。記者簡慧珍／攝影
台中區農改業場在北斗國中舉辦食農教育發表會，展示北斗國中、國小的成果。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗國中展示食農教育成果。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗國中展示食農教育成果。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗國中標示校內農園的配置方位。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗國中標示校內農園的配置方位。記者簡慧珍／攝影

香菜 食農教育 農改場 彰化 台中市

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