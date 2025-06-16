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鳥類保育宣導走入校園 小朋友學會正確救援野鳥

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門國家公園管理處辦「鳥類救傷保育宣導活動」，小朋友認真回答問題。圖／金管處提供
金門國家公園管理處辦「鳥類救傷保育宣導活動」，小朋友認真回答問題。圖／金管處提供

為提升大眾對鳥類生態的認識及野生動物保育意識，內政部國家公園金門國家公園管理處（簡稱金管處）自5月起展開一系列「鳥類救傷保育宣導活動」，委託金門縣野生動物救援暨保育協會辦理，深入校園與社區舉辦7場課程，吸引超過260人次參與，在孩子與居民心中種下關心自然的種子。

金管處今天表示，課程內容豐富生動，從介紹金門常見鳥類種類與習性談起，再延伸至「雛鳥落巢怎麼辦」、「鳥撞窗怎麼救」等實用應對方式。活動除了教育層面，也強調實務應用，讓學童與居民在面對受傷鳥類時能正確判斷與應對，避免誤傷或干擾。

「我以前不知道鳥撞玻璃會死掉，以後我會幫家裡窗戶貼貼紙，讓鳥看得到。」來自古寧國小的李陳小朋友分享學習心得，眼神中充滿對動物的關懷。不少孩子表示，希望未來有機會參與更多自然保育活動，甚至立志長大後當獸醫或動物救援人員。

除了校園場次，此次宣導也走進前水頭與何厝社區據點，針對成人居民增加對「鳥類纏網」等農業行為所造成生態衝擊的討論。講師透過案例說明，呼籲推動友善農業措施，避免網具誤傷野鳥。居民也反映過去曾目睹雁鴨被網具纏住的畫面，直呼「實在很不忍心」。

為強化正確通報觀念，活動中也宣導「觀察、記錄、通報」三原則，提醒民眾切勿隨意撿拾或驚擾野鳥，應先觀察行為、拍照記錄，並通報金門縣野生動物救援暨保育協會，由專業人員協助處理。

金管處處長鄭瑞昌也出席部分場次，與學生一同上課；他表示，金門擁有豐富的鳥類資源，藉由從小的教育與社區參與，能逐步培養尊重自然的價值觀，守護金門的生物多樣性。他也期許未來能擴大與更多學校、團體合作，持續推廣保育理念。

為提升大眾對鳥類生態的認識及野生動物保育意識，金門國家公園管理處展開一系列「鳥類救傷保育宣導活動」。圖／金管處提供
為提升大眾對鳥類生態的認識及野生動物保育意識，金門國家公園管理處展開一系列「鳥類救傷保育宣導活動」。圖／金管處提供
為提升大眾對鳥類生態的認識及野生動物保育意識，金門國家公園管理處展開一系列「鳥類救傷保育宣導活動」，盼在孩子與居民心中種下關心自然的種子。圖／金管處提供
為提升大眾對鳥類生態的認識及野生動物保育意識，金門國家公園管理處展開一系列「鳥類救傷保育宣導活動」，盼在孩子與居民心中種下關心自然的種子。圖／金管處提供

金門 野鳥 國家公園 動物

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