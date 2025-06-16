快訊

以色列為何開戰？以軍官曝伊朗「祕密計畫」：幾天內就可造15枚核彈

太熱了...新北高溫氣象署急發橙色燈號 淡水老農疑中暑送醫亡

台東飆39.2度！ 4縣市亮高溫燈號 恐逾36或38度

課外書閱讀隨年級遞減 調查：1成7國中生不看課外書

中央社／ 台北16日電

親子天下今天公布最新調查，近6成學生在國小低年級前就開始喜歡閱讀，隨著年級越高，閱讀課外書頻率也越下降，1成7國中生幾乎不看課外書。

為瞭解國中小學生閱讀習慣，親子天下於3至4月進行「樂讀少年閱讀大調查」，透過全台45名閱讀推動教師發放問卷，有效樣本數為1317份。

親子天下調查發現，59.6%學生在國小低年級前開始喜歡閱讀，88.1%學生的家人有閱讀習慣；88.1%國小生會因內容有趣而喜歡讀課外書，64.9%想獲取新知而閱讀課外書；課外書來源以圖書館（81.5%）居首，其次是爸媽買（55%）。

調查顯示，隨著年級越高，學生閱讀課外書頻率也越下降，每天閱讀1本課外書的比率以國小低年級學生最高（41.8%），到中年級降為39.3%，高年級降為26.8%，國中更降至12%，還有17.4%國中生回應自己閱讀課外書的頻率趨近於零。

數位時代也改變閱讀形式，調查指出，60.5%學生喜歡讀網路小說或漫畫，42.9%喜歡讀電子書；而國小學生共同喜歡的作家是林良，漫畫「名偵探柯南」的作者青山剛昌和「哈利波特」系列小說的作者J.K.羅琳則是國小中高年級和國中生都喜歡的作家。

親子天下 小學生 國中生

延伸閱讀

搭公車已讓座 仍被婦人當眾碎念 國中男學生委屈落淚

新北淡水竹圍高中校園OPEN DAY 國中生體驗多元學習

去年會考成績不理想…雲林國中生英、數C級逾三成 議員憂心關切

台語台表演班翻轉語言版圖 打造講台語新星

相關新聞

重啟台日短期交換生計畫 台南家齊生赴廣島異地學習深埋友誼種子

台南市家齊高中培養學生「全球移動力」，不僅與日本廣島姊妹校神辺旭高校定期互訪交流，也建立兩校學生「異地學習」機制，互派學...

開箱北市首座校園博物館黃土水「少女」文化部長李遠曝心底願望

台北市首座「校園藝術生態博物館」─太平國小博物館今正式開幕，北市長蔣萬安、文化部長李遠出席開幕儀式，並為「黃土水藝術家專...

咖啡師魔王認證15分鐘調11杯、4杯拉花 長榮女中4生獲中階證照

台南市長榮女中餐飲科4名女學生日前參加專業咖啡師中階認證，其中魔王關卡要接受15分鐘調出11杯咖啡、4杯需要拉花的挑戰，...

每學年最高3萬 農業部續推獎勵高中生從農方案

農業部114學年度與35所學校合作，持續推動「獎勵高中生從農方案」，提供參與方案的優秀學生農業職涯探索獎勵金與獎學金，最...

台中補習班稽查慢 議員：恐藏不適任教師

台中市補習班數量高居全國之冠，多達二九○五家。市議員楊大鋐指出，全市僅六名教育局人員負責補習班稽查與文件審核，平均每人要...

會考素養題暴增 「每科都像考國文」

國中教育會考日前落幕，今年素養題暴增至百分之七十五，因題幹冗長、閱讀負擔重，被評為近四年來最具鑑別度，學生卻哀怨「每科都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。