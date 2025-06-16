課外書閱讀隨年級遞減 調查：1成7國中生不看課外書

親子天下今天公布最新調查，近6成學生在國小低年級前就開始喜歡閱讀，隨著年級越高，閱讀課外書頻率也越下降，1成7國中生幾乎不看課外書。

為瞭解國中小學生閱讀習慣，親子天下於3至4月進行「樂讀少年閱讀大調查」，透過全台45名閱讀推動教師發放問卷，有效樣本數為1317份。

親子天下調查發現，59.6%學生在國小低年級前開始喜歡閱讀，88.1%學生的家人有閱讀習慣；88.1%國小生會因內容有趣而喜歡讀課外書，64.9%想獲取新知而閱讀課外書；課外書來源以圖書館（81.5%）居首，其次是爸媽買（55%）。

調查顯示，隨著年級越高，學生閱讀課外書頻率也越下降，每天閱讀1本課外書的比率以國小低年級學生最高（41.8%），到中年級降為39.3%，高年級降為26.8%，國中更降至12%，還有17.4%國中生回應自己閱讀課外書的頻率趨近於零。

數位時代也改變閱讀形式，調查指出，60.5%學生喜歡讀網路小說或漫畫，42.9%喜歡讀電子書；而國小學生共同喜歡的作家是林良，漫畫「名偵探柯南」的作者青山剛昌和「哈利波特」系列小說的作者J.K.羅琳則是國小中高年級和國中生都喜歡的作家。

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