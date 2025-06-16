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重啟台日短期交換生計畫 台南家齊生赴廣島異地學習深埋友誼種子

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市家齊高中學生到日本廣島神辺旭高校短期留學2周，穿著該校為他們訂製的制服。圖／家齊女中提供
台南市家齊高中學生到日本廣島神辺旭高校短期留學2周，穿著該校為他們訂製的制服。圖／家齊女中提供

台南市家齊高中培養學生「全球移動力」，不僅與日本廣島姊妹校神辺旭高校定期互訪交流，也建立兩校學生「異地學習」機制，互派學生短期留學2周；並入住接待家庭，深入探索在地生活。之前受疫情影響暫停，今年重啟短期交換學生計畫，4名優秀學生正赴日2周跨文化交流體驗，遇上校慶留下難忘青春記憶。

校方表示，家齊高二學生楊呈恩、涂永杰、高一溫蕙玄及楊淇媗，6月8日自行搭機前往廣島，開展短期留學的探索體驗之旅，「一起當兩周日本高中生」，並擔任台南的親善大使，向廣島中小學生介紹府城的人文歷史特色。

神辺旭高校對此短期交換生的計畫相當重視，特別為4名學生量身訂製夏季制服，並安排豐富多元的文化交流活動。學生們不僅參與福山市及廣島市區導覽，還走訪鄰近的神辺中學，透過課堂體驗與互動交流，深入了解當地教育現場與文化特色。

4名家齊學生和神辺旭高一、高二生一同「按表操課」，除了現代與古典日文、英文、數學、化學、生物等基礎學科，音樂、美術、體育、書道、家政等實作課程樣樣來，讓他們深刻感受日本高中的扎實課程學習及多元體驗的教育精神。

交流的亮點之一是參與6月13日至14日神辺旭高校年度校慶「旭光祭」，與當地學生一同籌備、表演及體驗日本高中文化祭的創意與熱情，留下難能可貴的青春回憶，也埋下深厚的友誼種子。

交流期間，4名學生也受邀向當地小學生，以全英語介紹台灣經典夜市美食「鹽酥雞」及台南城市風光。簡報內容圖文並茂、幽默生動，不僅展現流暢英語表達力，也成功激發小學生的濃厚興趣與熱烈互動，展現跨文化學習的深刻意義與感動。

校長陳韻如表示，此次交流活動不僅有效提升學生的語言實踐與文化適應力，更進一步鞏固台日姊妹校的合作關係，展現家齊高中在國際教育發展上的積極作為與實質成果，為未來更多跨國合作奠定堅實基礎。

台南市家齊高中學生到日本廣島神辺旭高校短期留學2周，參加該校歡迎會。圖／家齊女中提供
台南市家齊高中學生到日本廣島神辺旭高校短期留學2周，參加該校歡迎會。圖／家齊女中提供

日本 廣島 小學生

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