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全台首座校園藝術生態博物館「太平國小博物館」開幕

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
全台首座校園藝術生態博物館「太平國小博物館」今天舉行開幕典禮，揭幕儀式上文化部長李遠（中）、台北市長蔣萬安（左七）、北師美術館創辦人林曼麗（右七）與出資的校友王道銀行創辦人駱錦明（左六）等人一同為美術館揭幕剪綵。記者許正宏／攝影
全台首座校園藝術生態博物館「太平國小博物館」今天舉行開幕典禮，揭幕儀式上文化部長李遠（中）、台北市長蔣萬安（左七）、北師美術館創辦人林曼麗（右七）與出資的校友王道銀行創辦人駱錦明（左六）等人一同為美術館揭幕剪綵。記者許正宏／攝影

歷時三年籌備，全台首座校園藝術生態博物館「太平國小博物館」今天舉行開幕典禮，並將於7月3日台灣首位雕刻藝術家黃土水130歲冥誕紀念日這天正式對外開放。

在揭幕儀式上文化部長李遠、台北市長蔣萬安、總策劃北師美術館創辦人林曼麗與出資的校友王道銀行創辦人駱錦明、董事長駱怡君等人一同為美術館揭幕剪綵。

全台首座校園藝術生態博物館「太平國小博物館」今天舉行開幕典禮，揭幕儀式上文化部長李遠（右二）、台北市長蔣萬安（中）、北師美術館創辦人林曼麗（右一）與出資的校友王道銀行創辦人駱錦明（左二）、王道銀行董事長駱怡君（左一）等人一同為美術館揭幕剪綵。記者許正宏／攝影
全台首座校園藝術生態博物館「太平國小博物館」今天舉行開幕典禮，揭幕儀式上文化部長李遠（右二）、台北市長蔣萬安（中）、北師美術館創辦人林曼麗（右一）與出資的校友王道銀行創辦人駱錦明（左二）、王道銀行董事長駱怡君（左一）等人一同為美術館揭幕剪綵。記者許正宏／攝影
全台首座校園藝術生態博物館「太平國小博物館」今天舉行開幕典禮，揭幕儀式上文化部長李遠（右）、台北市長蔣萬安（中）與出資的校友王道銀行創辦人駱錦明（左）等人一同為美術館揭幕剪綵。記者許正宏／攝影
全台首座校園藝術生態博物館「太平國小博物館」今天舉行開幕典禮，揭幕儀式上文化部長李遠（右）、台北市長蔣萬安（中）與出資的校友王道銀行創辦人駱錦明（左）等人一同為美術館揭幕剪綵。記者許正宏／攝影

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