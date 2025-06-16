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開箱北市首座校園博物館黃土水「少女」文化部長李遠曝心底願望

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
太平國小博物館今正式開幕，北市長蔣萬安、文化部長李遠出席開幕儀式。記者林麗玉／攝影
太平國小博物館今正式開幕，北市長蔣萬安、文化部長李遠出席開幕儀式。記者林麗玉／攝影

台北市首座「校園藝術生態博物館」─太平國小博物館今正式開幕，北市長蔣萬安、文化部長李遠出席開幕儀式，並為「黃土水藝術家專室」揭幕，開箱專室內典藏的黃土水珍貴作品「少女」胸像、「男嬰」雕刻作品。

蔣萬安表示，他每次到大同區都相當開心，因大同區不僅有古都風華，太平國小藝術生態博物館更具體展現老城區傳承的歷史，太平國小也富深厚人文底蘊。藝術家黃土水不僅是太平校友，也是早期台灣首位赴日本學美術的重要大師。

文化部長李遠甚至在致詞時，提及當他看到黃土水大師的少女、男嬰雕塑作品，馬上萌發一個夢想。李遠說，最近韓國流行一句話「台灣的感性」，什麼是台灣的美？台灣的感性？就是希望有一天，學校可以讓他開一堂課，有20位學生跟他坐在安靜地方，看著雕塑作品少女、男嬰雕塑作品，大家來編故事做成一本繪本，「這就是我的願望。」

李遠說，他今天心裡很感動，因走過一個漫長歷史歲月，對很多事情非常有感覺，去年夏天他陪著黃土水的「甘露水」雕塑作品回到當初他就讀的東京藝術大學母校展覽，他非常慶幸能陪「它」回到黃土水雕塑家的母校，讓全日本人看到甘露水這個作品；今年夏天，更可以在黃土水母校看到少女胸像這個作品。

藝術家黃土水最知名作品之一「少女」胸像，曾在2020年曾在北師美術館展出，展期結束後保存於台北市太平國小。黃土水一生創作有3件大理石作品，包括「甘露水」、「男嬰頭像」、「少女」胸像。「少女」胸像是他在日本東京美術學校（今東京藝術大學）畢業時創作作品，1920年捐贈給母校大稻埕公學校（今台北市太平國小）。

太平國小博物館是自2022年啟動籌備，歷時3年，今天6月16日舉行開館典禮，7月3日正式對外開放，因7月3日這一天也恰為台灣第一位雕刻家黃土水130歲誕辰。黃土水生於1895年7月3日，1907年轉入太平國小前身「大稻埋公學校」就讀。後返母校任教半年隨後赴東京美術學校深造。1920年他以大理石雕創作少女胸像，後並將此作品贈與母校，種下今日太平國小博物館的種子。

由舊蒸飯室改建而成的「黃土水專室」，為「少女」胸像雕塑作品的常設展間。牆面採圓潤泥牆設計，營造如「土角厝」般質感，室內設有相思木打造的學習平台，自然光從玉蘭花樹梢灑落，映照胸像細膩的造形與紋理，也展現黃土水對藝術的執著與對生命的凝視。

太平國小藝術生態博物館將採預約參觀，明天起開放預約，7月3日起開放參觀。

台北市首座「校園藝術生態博物館」─太平國小博物館今正式開幕，北市長蔣萬安、文化部長李遠出席開幕儀式，並為「黃土水藝術家專室」揭幕，開箱專室內典藏的黃土水珍貴作品「少女」胸像、「男嬰」雕刻作品。記者林麗玉／攝影
台北市首座「校園藝術生態博物館」─太平國小博物館今正式開幕，北市長蔣萬安、文化部長李遠出席開幕儀式，並為「黃土水藝術家專室」揭幕，開箱專室內典藏的黃土水珍貴作品「少女」胸像、「男嬰」雕刻作品。記者林麗玉／攝影
台北市首座「校園藝術生態博物館」─太平國小博物館今正式開幕，北市長蔣萬安、文化部長李遠出席開幕儀式，並為「黃土水藝術家專室」揭幕，開箱專室內典藏的黃土水珍貴作品「少女」胸像、「男嬰」雕刻作品。記者林麗玉／攝影
台北市首座「校園藝術生態博物館」─太平國小博物館今正式開幕，北市長蔣萬安、文化部長李遠出席開幕儀式，並為「黃土水藝術家專室」揭幕，開箱專室內典藏的黃土水珍貴作品「少女」胸像、「男嬰」雕刻作品。記者林麗玉／攝影
台北市首座「校園藝術生態博物館」─太平國小博物館今正式開幕，北市長蔣萬安、文化部長李遠出席開幕儀式，並為「黃土水藝術家專室」揭幕，開箱專室內典藏的黃土水珍貴作品「少女」胸像、「男嬰」雕刻作品。記者林麗玉／攝影
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台北市首座「校園藝術生態博物館」─太平國小博物館今正式開幕，北市長蔣萬安、文化部長李遠出席開幕儀式，並為「黃土水藝術家專室」揭幕，開箱專室內典藏的黃土水珍貴作品「少女」胸像、「男嬰」雕刻作品。記者林麗玉／攝影
台北市首座「校園藝術生態博物館」─太平國小博物館今正式開幕，北市長蔣萬安、文化部長李遠出席開幕儀式，並為「黃土水藝術家專室」揭幕，開箱專室內典藏的黃土水珍貴作品「少女」胸像、「男嬰」雕刻作品。記者林麗玉／攝影

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