咖啡師魔王認證15分鐘調11杯、4杯拉花 長榮女中4生獲中階證照

台南市長榮女中餐飲科4名女學生日前參加專業咖啡師中階認證，其中魔王關卡要接受15分鐘調出11杯咖啡、4杯需要拉花的挑戰，她們全數過關，展現高超技巧與實力。推廣單位中華民國國際調酒協會表示，由於難度高，需要課外長時間的培訓，高中職校推行不易，目前全國僅有3間學校報考，學生有此表現，相當不易。

調酒協會理事長謝美美表示，此認證術科考試從前置作業、調製過程、成品評鑑到善後工作，全都是評分的重點，因此必須全程緊盯學生的操作是否正確，在這樣的高壓下，敢報考的高中生不多。而調製過程主要分兩大題組，第一題組是壓力式咖啡，第二題組為比利時咖啡、摩卡壺咖啡及越南咖啡。

對受試者而言，魔王關卡是第一題組，因為要在15分鐘內，完成兩杯Espresso、2杯葉子圖案、2杯心型圖案的拉花，還有馬琪雅朵、卡布奇諾、焦糖、摩卡、拿鐵等總共11杯成品，上面都還有各自的裝飾物。學生說，即使已經練習過無數次，真正上場還是會緊張到手抖，心臟狂跳。

謝美美指出，高職飲調課要學的很多，咖啡僅其中一小部份，學生大多只能學到一點皮毛，更不要說接觸到具有難度的拉花，若不是有老師願意用課外時間教導，學生也有心學習，很難推得動。很高興看到長榮女中的老師有這樣的教學熱忱，學生也有膽量接受挑戰，過程雖然有些驚險，還是都能扛住壓力順利過關。

長女飲調老師蔡宗翰說，他從小立志當老師，身為家中獨子，平時只能找布偶玩師生角色扮演，為將來做準備。在一次學校活動演唱「星星點燈」歌曲後，學生都稱他星星點燈老師，自己很喜歡這個稱號，也希望能為學生點燃學習的希望。通過考照的學生蘇佩欣、郭竹鸞說，當初就是被老師的熱情打動，才勇敢報名，而且老師都願意晚上、假日來陪練，自己更沒有理由懈怠。

拉花功力備受評審讚賞的張馨方表示，自己對咖啡很有興趣，也到心儀的咖啡廳面試，對方承諾如果她通過考照，就馬上錄取；先前已取得飲調乙級的蔡維真，則打算以技優申請大學，因已累積了許多考照、參賽的經驗，未來會更有信心，繼續挑戰國際性的專業證照及賽事，讓自己更上層樓。 台南市長榮女中餐飲科4名女學生日前參加專業咖啡師中階認證，其中魔王關卡要接受15分鐘調出11杯咖啡、4杯需要拉花的挑戰，她們全數過關，獲得中階認證。記者鄭惠仁／翻攝 台南市長榮女中餐飲科4名女學生日前參加專業咖啡師中階認證，其中魔王關卡要接受15分鐘調出11杯咖啡、4杯需要拉花的挑戰，她們全數過關，獲得中階認證。記者鄭惠仁／翻攝 台南市長榮女中餐飲科4名女學生日前參加專業咖啡師中階認證，其中魔王關卡要接受15分鐘調出11杯咖啡、4杯需要拉花的挑戰，她們全數過關，獲得中階認證。記者鄭惠仁／翻攝

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