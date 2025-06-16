每學年最高3萬 農業部續推獎勵高中生從農方案

農業部114學年度與35所學校合作，持續推動「獎勵高中生從農方案」，提供參與方案的優秀學生農業職涯探索獎勵金與獎學金，最高每學年可領取3萬元，鼓勵即將就讀高中的學生於今年6月下旬選填志願時，可選擇合作學校的農業相關科別就讀，加入農業大家庭。

農業部表示，自2017年起推動「獎勵高中生從農方案」，鼓勵學生於寒暑假或周末進行職涯探索，透過實務探索體驗過程了解農產業實際現況，凡符合方案資格條件的學生，完成20天以上的職涯探索，將由農業部提供每學期獎勵金1萬元、成績達前50%的優秀學生每學期額外提供獎學金5000元，若最高完成40天以上職涯探索，且上下學期成績皆達獎學金門檻，即可領取到每學年最高3萬元。另為保護學生在校外實作安全，另由該部提供200萬元意外險與20萬元傷害醫療保險之保障。

農業部強調，該方案輔導對象，包含農場經營科、農業機械科、園藝科、畜產保健科、水產養殖科、海洋漁業、造園科、森林科及休閒農業科等科別，已將農業群所有科別納入輔導；該方案累計迄今已逾3700人次學生完成農業職涯探索並發給獎勵金，另累積逾2200位農場或農業經營場域的農業經營者，協助指導並強化學生各項農業實務經驗。

農業部指出，參加該方案學生未來在升學時，如申請農業公費專班，得予以加分提高錄取機會，目前已有國立嘉義大學、國立屏東科技大學、國立宜蘭大學、國立台東專科學校、國立暨南國際大學及國立高雄科技大學等6校招收農業公費生，由農業部提供4年最高39.5萬元的公費補助，近年已有超過237位參與本方案的學生，考取農業公費專班，且畢業後從事農業經營者，能銜接該部職場端青年農民輔導措施，獲得最高3年84萬元的農業經營準備金。

商品推薦