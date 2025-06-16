台中補習班稽查慢 議員：恐藏不適任教師

台中市補習班數量高居全國之冠，多達二九○五家。市議員楊大鋐指出，全市僅六名教育局人員負責補習班稽查與文件審核，平均每人要管理四百多家業者，加上目前仍以人工方式審核新進教職員資格，效率緩慢，恐讓不適任教師趁隙進入補教體系。

市議員楊大鋐指出，台中學生課後補習比率高達六成以上，市區甚至超過七成，但近年稽查次數卻逐年下降，從二○二二、二○二三年平均每月約七十件，去年降為五十六件，今年迄今更僅剩每月廿件。他說，桃園等地有補習班聘用涉嫌違反「兒少性剝削防制條例」的教師，卻未在審查中被揪出，顯示現行審核機制失靈。

目前「不適任人員通報及查詢系統」僅限公立教育機構查詢，補習班無法使用。楊大鋐建議中市府應爭取中央授權，或自建系統並主動比對新聘人員資料與法院判決。

議員陳雅惠指出，補習班已成教育重要補充體系，應比照學校設更完整師資背景查核與責任制度，除要求補習班落實教師實名登錄，「不適任人員系統」與法務部判決公開資料，應主動串接供查核。

中華民國補習教育協會理事長賴義方也指出，業界普遍贊成提升教師查核機制，但實務上仍有困境，例如補教名師常以「藝名」授課，甚至部分補習班未依法登錄教師身分。

對此，台中市教育局長蔣偉民表示，目前每年進行五次不適任人員查核，業者如有疑慮可報請教育局協助查詢。是否開放查詢系統，將與補教業界及中央單位持續溝通研議。

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