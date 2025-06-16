會考素養題暴增 「每科都像考國文」

國中教育會考日前落幕，今年素養題暴增至百分之七十五，因題幹冗長、閱讀負擔重，被評為近四年來最具鑑別度，學生卻哀怨「每科都像在考國文」。專家批評，部分考題把簡單的學科知識，硬是包裝成複雜冗長的素養題，根本矯枉過正。

據補教業統計，今年的素養導向題目比例大幅上升，國文、自然與社會三科平均每題題幹長達二百五十至三百字，平均每題僅有一點五分鐘的閱讀與作答時間，導致許多學生「不是不會，而是來不及寫完」。

老師：自然考題字數超越國文

寰宇教育主任江宜靜指出，今年是一○八課綱實施以來第四屆會考，數學與國文科素養題約占百分之六十五，自然、社會與英文科更達百分之七十五。其中自然科考題字數高達一萬二千一百五十八字，甚至超越國文科。她認為，會考基本題占六成、素養題四成，才能兼顧基礎知識與應用能力的評量。

加減運算 也變成冗長的素養題

升學輔導專家蔡崇華批評，目前會考素養題占比失衡，只有三成考基礎學科概念，七成都在考閱讀能力，連簡單的加減運算也過度包裝成冗長的素養題，不僅失去評量目的，也模糊學科鑑別度。他認為，素養題應以國文科為主，如今卻演變成科科都像在考國文，已經矯枉過正。

臉書粉專「翻轉地理教室」版主洪敏勝也提醒，素養命題雖強調生活情境與跨域整合，但題幹不宜為鋪陳而冗長，否則恐流於「閱讀速度測驗」，而非「知識理解評量」。

重生活經驗 教育雙峰恐更惡化

大學問執行長魏佳卉則指出，素養題占比攀升恐加劇教育M型化。有別於高中升大學已分流考試，像是高中生考學測或分科，技高生考統測；而國中會考是所有學生都必須面對的升學考試，其中不乏低社經背景、缺乏文化刺激的考生，考題著重生活經驗與閱讀素養，只是讓教育雙峰現象更惡化。

針對外界批評，負責命題的台師大心測中心主任陳柏熹澄清，實際素養題占比並未超過三成，命題過程有嚴格比例控管。他強調，素養題核心是解決問題與生活實踐，不等同於所有長題幹或跨領域題。他並指出，歷年成績顯示學生逐漸適應此命題趨勢，尤其國文科精熟比例持續提升，顯示學校教學已與命題方向接軌。

商品推薦