影／彰化家扶7運動健兒翻轉人生 罹癌父與奪冠女兒相擁而泣

彰化家扶7名學生在國際賽及全中運、全大運拿下多項冠軍，今天家扶表揚包括今年拿下亞洲U17青少年&U15少年拳擊錦標賽羽量級冠軍的何姍頤、獲全大運女子舉重45公斤級冠軍的黃宜甄等7人，來自單親家庭的黃宜甄說，爸爸在她小學就罹癌，祖母年紀雖大了，仍辛苦照顧他們兄妹3人，生病已無法言語的父親和苦撐的阿嬤都是激勵她不放棄、奮勇向前的力量。

今天接受彰化家扶表揚的還有獲全中運高中女子組拳擊第四量級冠軍的楊沂蓁、獲全大運公開女生組空手道第五量級冠軍的林怡瑄、獲得113學年度高級中等學校排球甲級聯賽冠軍的陳品宇及獲UBA大專籃球聯賽公開組女子組第一級季軍的游欣樺、獲全中運國中男子組拳擊第六量級冠軍的小林，而黃宜甄舉重總和更是打破全國及大會紀錄。

來自社頭鄉的黃宜甄，就讀於台北市立大學陸上運動系，因父母離異，父親一人獨立扶養一家五口，黃宜甄說，以前爸爸早出晚歸工作，但罹癌後失業，年邁的祖母也辛苦照顧一家人，她國中開始練舉重，總是希望能獲獎，有獎金就能貼補家用，減輕家裡的經濟壓力，但也曾疲憊到想放棄，但想到辛苦的父親和祖母，就會再堅持下去。

黃宜甄父親因罹癌無法說話，但今天也親筆寫信為宣甄打氣，說她從全中學五連霸、三破大會紀錄一路走來，都是全家的榮耀，黃宜甄聽得熱淚盈眶，和父親相擁而泣，她說，除了希望未來替台灣與家人爭光，更盼自己能成為弱勢孩子的榜樣，鼓勵他們透過自己的力量改變未來。

成功高中一年級的拳擊好手何姍頤去年拿下總統教育獎，父親因車禍驟逝，母親當作業員獨立撐起家計，姍頤國一時因常面對高年級選手而吃敗仗，但她說「已經選擇了，就不能輕言放棄」，堅持到底的拚勁，讓她在國際級的拳擊賽漸漸嶄露頭角，今年更在亞洲國際賽事奪冠，不僅希望拿獎金貼補家用，在家她也是個會幫忙家事、照顧弟妹的好女兒。

目前就讀於台師大運動競技系的游欣樺說，為了打好球，曾在寒冷的冬天，清晨4點就獨自站上球場苦練，這不僅是學習打籃球，也是學習如何堅毅過生活，但也曾因受傷無法上場，面對復健時期的心理煎熬，幸好在教練、家人、好友的溫暖下，讓她沒放棄，繼續堅持下去。

彰化家扶主任王震光表示，根據家扶基金會統計超過57.7%的弱勢兒少在運動培訓中，最迫切的需求就是「訓練裝備」，及準備比賽的相關費用，彰化家扶積極協助連結資源，以減輕負擔，讓家扶兒少可全心投入比賽中，家扶孩子們也展現在困境中用自己的力量翻轉人生。 彰化家扶7名學生在國際賽及全中運、全大運拿下多項冠軍，今天接受彰化家扶表揚。記者林宛諭／攝影

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