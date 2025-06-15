國一生已讓出博愛座 仍被數落到哭 校長：會給他正能量
1名國一男學生搭乘基隆客運時，經人提醒讓出「博愛座」後，又被當眾數落「書唸到哪裡去了」，在車內委屈落淚。校長今天說，導師已與家長聯絡，學生明天來上課，也會給予鼓勵，給他正面的能量。
這段博愛座讓座紛爭影片在網路流傳，成為話題。男學生把博愛座讓給穿著紅衣婦人的媽媽後，紅衣婦人仍在車內數落男學生，念書念到那裡去了。
紅衣婦人質問男學生，「今天是你的阿嬤（搭公車），你會怎麼樣？」男學生至此紅了眼眶，用手拭淚。在紅衣婦人旁站位的另一名婦人，聲援這名男學生，指他已經讓座了，紅衣婦人還一直在講，已經傷害到男學生了。
紅衣婦人重申她認為現在教育失敗的觀點，聲援的婦人要她不要再說了，男學生也啜泣嘶吼，「我已經讓了，妳還講。」紅衣婦著對聲援的婦人說，「這裡沒有妳的事」，婦人回應「什麼叫沒有我的事，妳也太咄咄逼人了，有講就好了。」
同校學生要求紅衣婦人「可以不要道德綁架嗎？」婦人說沒有道德綁架，學生回應「妳就是」，紅衣婦人反駁，所以現在是要我們讓位回去嗎？學生回說「都把人家逼下來了。」客運司機後後將車子暫停路邊，出面勸解，結束這場約5分鐘的風波。
男學生就讀學校的校長今天說，這件事發生在13日下午放學時段，學校得知原委後，導師已和家長和男學生聯絡，學校事後也會鼓勵男學生，會給他正面的能量。
學生搭公車通勤，校方教學生如何看待「博愛座」？校長說，學校都是跟學生說，博愛座並沒有說一定要讓給誰，就是優先給身體有需要坐的人，不管年紀老的，或者是身心障礙者，或者是孕婦。
校長表示，學校也會跟學生講，可以的話就主動讓座，如果車內真的很擠，暫時沒有其他座位，那可以坐博愛座，有看到有人需要讓座，再起身讓座就好。
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