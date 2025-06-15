明道學國際發明展放光芒 校長汪大久分享4C要訣給他校參考

明道中學參「馬來西亞ITEX國際發明展」獲得18金、1銅和5個特別獎的佳績，不但創下學校最佳紀錄，也在學校開啟發明教育後，17年累積獲得100面金牌的難得成績。校長汪大久興奮的透露，這和他們看到21世紀的重要技能是4個C，都和發明展有關，也願意分享出來，讓其他學校可以參考。

這4個C，分別是communication（溝通）、cooperation（合作）、critical thinking（批判性思考）、creativity（創意）。溝通方面，像是他們的19個隊伍有的是跨班、跨部別、年級，甚至是跨校組成。批判性思考則是要好奇，找出生活上的不方便加以思考、改變，最後則是利用創意把它創造出來。因此他們積極發展，才有這樣的成績。

汪大久說，學生參加發明展，把構思具象化是重要環節，也就是得開模做出產品，但以往一般花費從數萬元到數十萬元不等，成為學生參加發明展的一大門檻。汪大久說，為克服這個問題，他們學校的「創客實驗室」直接可以用電腦建模，並以3D列印、雷射切割、木工製造等方式，就把作品做出來，老師並指導學生申請專利，到國際參賽，替學生省下不少費用。

突破了這些門檻，他們因此能派出19個隊伍，總計7、80名學生參賽，參與學生比歷次都多。汪大久同時觀察到，歷年來他們帶領學生們參加過德國紐倫堡國際發明展、美國匹茲堡發明展，還有首爾、泰國、澳門、新加坡等地的發明展，以往必須得去歐美，是因為亞洲還未發展起來，但近年亞洲崛起，許多國家都來亞洲參展，因此以「馬來西亞ITEX國際發明展」而言，就是他們積極參與的一個重要發明展。

明道中學說，該校的創造力中心2008年創立，鼓勵學生參與國內外各項發明與創意競賽，截至目前有140 件作品榮獲國家專利認證。 明道中學參「馬來西亞ITEX國際發明展」獲得18金、1銅和5個特別獎的佳績，不但創下學校最佳紀錄，也在學校開啟發明教育後，17年累積獲得100面金牌的難得成績。記者黃寅／攝影

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