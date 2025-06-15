屏東特教校攜潮州高中 戶外融合教育體驗獨木舟
屏東特殊教育學校與潮州高中共同創立課後融合社團，並前往小琉球海域，讓一般生與特教生攜手完成獨木舟及立槳SUP體驗，將融合教育從教室延伸到戶外。
教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，屏東特殊教育學校與潮州高中推動創新的融合教育模式，將融合教育從教室延伸到戶外，打破特教生只能在校內上課的框架，鼓勵特教生「走出去」，也培養其他學生用同理與包容對待個體不同的差異。
屏東特殊教育學校與潮州高中共同創立課後融合社團「潮礙動」，讓兩校學生有更多互動相處，並選擇挑戰最夯的獨木舟及立槳SUP活動，學生在行前進行多項水上活動訓練，除了增進身體平衡感、核心肌群力量與水上活動安全知能，彼此間也自然而然地拉近距離。
兩校學生在完成事前訓練後，前往小琉球海域，在專業教練指導下，兩人一組成功合力完成獨木舟挑戰；至於需要更多支持的極重度障礙學生，屏東特殊教育學校則藉由校內的水療池設備，讓學生安全體驗立槳SUP樂趣，實現水上漂浮的夢想。
屏東特殊教育學校校長鄭崴隆表示，為推動融合教育，學校除了定期舉辦大型融合運動會，邀請潮州高中學生擔任陪伴志工，更長期經營「潮礙動」融合社團，正因為有了長期互動與累積，兩校學生之間才能建立深厚的信任感，並透過共同挑戰SUP，體現融合教育的精神。
參與活動的潮州高中學生提到，在與特教學生相處互動的過程中，不只學到如何提供同儕需要的協助，更看到生命的韌性與美好，這段寶貴的經驗也在心中種下一顆種子，未來在面對特殊需求者時，能用更溫暖、更同理的心去對待每個人。
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