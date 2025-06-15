快訊

MLB／大谷翔平久違爆發雙響砲 達成大聯盟250轟里程碑

知名生乳捲驚見「捲捲的毛」！消費者崩潰：瞬間噁爆

多吃類黃酮食物有助減緩老化衰弱？專家教你如何在日常中攝取

屏東特教校攜潮州高中 戶外融合教育體驗獨木舟

中央社／ 台北15日電

屏東特殊教育學校與潮州高中共同創立課後融合社團，並前往小琉球海域，讓一般生與特教生攜手完成獨木舟及立槳SUP體驗，將融合教育從教室延伸到戶外。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，屏東特殊教育學校與潮州高中推動創新的融合教育模式，將融合教育從教室延伸到戶外，打破特教生只能在校內上課的框架，鼓勵特教生「走出去」，也培養其他學生用同理與包容對待個體不同的差異。

屏東特殊教育學校與潮州高中共同創立課後融合社團「潮礙動」，讓兩校學生有更多互動相處，並選擇挑戰最夯的獨木舟及立槳SUP活動，學生在行前進行多項水上活動訓練，除了增進身體平衡感、核心肌群力量與水上活動安全知能，彼此間也自然而然地拉近距離。

兩校學生在完成事前訓練後，前往小琉球海域，在專業教練指導下，兩人一組成功合力完成獨木舟挑戰；至於需要更多支持的極重度障礙學生，屏東特殊教育學校則藉由校內的水療池設備，讓學生安全體驗立槳SUP樂趣，實現水上漂浮的夢想。

屏東特殊教育學校校長鄭崴隆表示，為推動融合教育，學校除了定期舉辦大型融合運動會，邀請潮州高中學生擔任陪伴志工，更長期經營「潮礙動」融合社團，正因為有了長期互動與累積，兩校學生之間才能建立深厚的信任感，並透過共同挑戰SUP，體現融合教育的精神。

參與活動的潮州高中學生提到，在與特教學生相處互動的過程中，不只學到如何提供同儕需要的協助，更看到生命的韌性與美好，這段寶貴的經驗也在心中種下一顆種子，未來在面對特殊需求者時，能用更溫暖、更同理的心去對待每個人。

獨木舟 屏東 小琉球

延伸閱讀

「無圍籬共融日照」屏東翻轉長照想像 展現高齡新生活

軍車屏東車城執行任務碰撞機車 女騎士重傷送醫不治

屏東北大武山步道遭落石砸損 暫停開放待搶修

屏東小一新鮮人5400名 周春米贈禮籲學習

相關新聞

明道學國際發明展放光芒 校長汪大久分享4C要訣給他校參考

明道中學參「馬來西亞ITEX國際發明展」獲得18金、1銅和5個特別獎的佳績，不但創下學校最佳紀錄，也在學校開啟發明教育後...

孩子學校如廁選坐式、蹲式馬桶？ 家長曝這件事最重要

本報今日推出公廁「以坐代蹲」議題報導，北市學校廁所目前多採坐式與蹲式混合配置，配合使用者習慣，坐式廁間的比例有所提升。家...

竹縣自強國中改制高工5月底發包 預計115學年度招生

新竹縣府為解決116學年度高中不足問題，提出高中五大方案，包含設置縣立竹北實驗高中、六家及湖口高中增班擴校、文興國中及自...

守護與天上媽媽的約定 她在ICU完成會考

今年國中會考剛落幕，卻傳出有考生吐血送醫。台北市敦化國中蔡姓女考生，考完第一天考科後，當場在中山女高試場吐血，緊急送往北...

校園新鮮事／全國錦標賽 屏東中正國中足球隊二連霸

屏東縣中正國中足球隊成軍4年，近兩年表現優異，足球小將們利用社團時間練習，在周末辦友誼賽，從賽事中檢討細節，提升戰術，本...

龍年學生多…永和國中備取44人落榜 家長嘆「就住附近卻讀不到」

永和國中為新北額滿學校之一，新北市議員張維倩指出，經遞補仍有44人落榜，有家長向張陳情，就住在永和國中附近，卻無法就近入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。