孩子學校如廁選坐式、蹲式馬桶？ 家長曝這件事最重要
本報今日推出公廁「以坐代蹲」議題報導，北市學校廁所目前多採坐式與蹲式混合配置，配合使用者習慣，坐式廁間的比例有所提升。家長觀察，不論坐式或蹲式馬桶，小孩選擇最重要的是乾淨、衛生、沒臭味的廁所。
台北市國小學生家長聯合會總會長蕭雯謙表示，在學校現場，不少孩子是不敢使用坐式馬桶，原因如他們覺得不乾淨、有些人衛生習慣不佳，還要花時間去清理坐墊，「他們寧願上蹲式馬桶。」
她說，即使上坐式馬桶，也有人會鋪衛生紙在坐墊上或微蹲在上頭。年齡較小的孩子喜歡坐式馬桶，3、4年級以上學生怕髒，會選擇至少比較乾淨的蹲式馬桶。
蕭雯謙指出，坐式馬桶相對比較方便、瞄得準，但孩子也沒有不喜歡蹲式馬桶，「小孩不是選擇坐式或蹲式馬桶，而是他們覺得哪一個比較乾淨」，如果坐式馬桶看起來乾淨，他們是會願意使用。
蕭雯謙分享，在學校的廁所，清潔維護的問題才是重點。很多孩子剛上小學時，都不太敢上廁所，因為覺得很髒所以寧願憋尿，也因此，北市近年愈來愈多學校推動「香香專案」，由家長會募款來做廁所清潔，無論是外包鐘點或是家長進校清潔，都是希望能讓孩子如廁環境更好。
她不諱言，但曾發生沒有打掃過廁所的學生到了國中，對於清掃廁所工作造成困擾。如何在維護環境跟學生學習做到平衡，這才是應該考慮的重點。
台北市國中學生家長聯合會總會長張珮琦表示，目前來講，學生在學校可能會覺得蹲式馬桶比較衛生，因為坐式馬桶有清潔的問題。有些學校可能是學生自己清理，若是外包清理， 一大筆費用都是家長會募款，要是清潔不夠，小孩會覺得更可怕。
她說，國中小是學區制，地緣近，熱心家長會去學校打掃，但是高中端相對困難，學生來自四面八方、爸媽可能都有自己的事，解決方案是外包清潔，但就需要錢，由家長會募款找人來打掃。
張珮琦認為，應該考量教育現場的狀況，如果真的有更多經費挹注到學校，她希望可以作為各校清潔費用。對孩子來說，乾淨、衛生、沒臭味的廁所遠比看起來美觀的廁所來得重要。
台北市教育局表示，依據中央「建築技術規則建築設備編」第37條、「公共建築物衛生設備設計手冊」的規範，原則性建議坐式與蹲式廁間比例應達2：3以上，教育局於北市各級學校廁所新建或改建工程時，提醒學校依據中央建議的比例，召開校內會議，綜合考量包含師生使用習慣、無障礙設施設置等因素，與師生充分討論實際需求規畫配置。
教育局說，整體而言，北市學校廁所目前多採坐式與蹲式混合配置為主；隨著實務需求逐年優化設施，配合使用者習慣，採用坐式廁間的比例有所提升。
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