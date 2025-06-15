守護與天上媽媽的約定 她在ICU完成會考

今年國中會考剛落幕，卻傳出有考生吐血送醫。台北市敦化國中蔡姓女考生，考完第一天考科後，當場在中山女高試場吐血，緊急送往北醫急救輸血，由於出血量達八百克，醫生診斷不宜冒著生命危險進行第二天考試，但蔡生為遵守與癌逝母親約定，仍堅持應試，最後在病房內完成考試。

蔡同學會考拿下卅三點六高分，可望如願錄取中山女高。中山女高校長張云棻表示，很心疼蔡同學努力撐完兩天考試，考出好成績，「中山女高歡迎這位新生」。

國中會考上月十七日登場，北醫兒科部主任張璽輪值急診，他表示，女學生臉色蒼白，到院後又有第二次大量吐血，兒童腸胃科醫生簡睦旼也緊急趕到醫院確認胃出血情況，因病況嚴重，必須留院治療。考量學生生命跡象不穩定，隨時還有吐血可能，跟學校和家屬討論後，立即開立診斷書，安排在加護病房進行第二天考試。台北醫學大學附設醫院長施俊明得知後，也緊急動員相關單位全力配合。

蔡姓考生父親表示，女兒在會考前兩周就因胃出血大量吐血，在他院加護病房治療多日才出院，沒想到會考第一天考完，女兒又大量吐血，當時醫師評估不宜離院應試，但女兒堅持「我已經準備了三年，不能因為這樣就放棄」。

蔡父說，女兒與前幾年因癌症過世的母親有個約定「將來要考上中山女高」，但媽媽還來不及參加女兒的畢業典禮就走了，母女間的小約定，也深植女兒心中。

蔡父說，女兒考完第二天會考後，就被安排全身手術進行止血治療，結果麻醉醒來後第一句就問「答案出來了嗎？」對完答案，發現至少有卅三分便笑顏逐開。

蔡父還說，女兒吐血抱病完成考試，醫護人員覺得是勵志的故事，「但我只感受到驚嚇」，只想跟女兒說，「不管考得好不好，我都以妳為榮」。

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