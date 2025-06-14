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龍年學生多…永和國中備取44人落榜 家長嘆「就住附近卻讀不到」

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北民進黨議員張維倩昨表示，鄰近秀山地區的永和國中學生暴增，備取放榜結果，181人落榜，經遞補還是有44人落榜，一堆家長跟她陳情。記者江婉儀／攝影
新北民進黨議員張維倩昨表示，鄰近秀山地區的永和國中學生暴增，備取放榜結果，181人落榜，經遞補還是有44人落榜，一堆家長跟她陳情。記者江婉儀／攝影

永和國中為新北額滿學校之一，新北市議員張維倩指出，經遞補仍有44人落榜，有家長向張陳情，就住在永和國中附近，卻無法就近入學，覺得剝奪感很重。新北教育局表示，備取未獲錄取學生，要依規定辦理改分發作業，確保順利入學。

昨天張維倩在總質詢指出，今年龍寶寶學生多，鄰近秀山地區的永和國中學生暴增，備取放榜結果，181人落榜，經遞補還是有44人落榜，一堆家長跟她陳情。市長侯友宜表示，這次已經增加3個班，已經盡力，只能改其他學校，跟家長說抱歉。

家長表示，孩子設籍在秀福里，沒想到備取數字很後面，真的倍感焦慮，正取名單很多都是中和很遙遠的學校過來的學生，他們家離永和國中很近，卻是收到候補通知書，兒子同學都收到入學通知，兒子非常難過，覺得剝奪感很重，也希望永和國中能比照福和國中，能收到每班34人。

另有家長表示，能理解學校教室數量有限，但113學年度永和國中有39個班，114學年度卻只有35個班級，局的為什麼有差別，對不能就近入學的學生來說，感覺非常委屈。

張維倩轉述，福和國中、永和國中這次都已經盡力，福和國中已經把老師辦公室跟專科辦公室挪去其他地方，多提供6間教室給學生，永和國中的教師會辦公室也拆了，「學校不是不開班，是量能有限」，除了空間，也要擔心師資人數是否能支應學生需求。

教育局表示，有關額滿學校備取未獲錄取學生，皆依「新北市立國民中學新生分發及入學作業要點」規定辦理改分發作業，確保每位學生皆能順利入學，權益不受影響。設籍永和區學生，將依學生意願改分發至永平高中、漳和國中或中和國中；設籍中和區學生回原學區學校就讀，不影響就學權益。

辦公室 永和

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