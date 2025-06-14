位在古蹟熱區！台南成功國小重建拖7年 迎首屆返校畢業生

終於回學校了！台南市中西區成功國小為配合赤崁文化園區工程，自2018年拆除校舍至今已7年，師生暫借北區文賢國中上課，從來沒有在成功國小上學過的成功國小學生，今天終於回到學校舉辦畢業典禮，副市長葉澤山代表市長黃偉哲出席，祝福畢業生邁向新的學習階段，也預告114學年度即將返回本校區，迎接下一段百年風華。

成功國小成立逾百年，因周圍有著赤崁樓、台灣縣署遺構等重要文化資產，納入赤崁文化園區進行整體規劃與整建，開挖地下停車場又在地底發現明清時期歷史建築遺構，工程一延再延。

教育局表示，成功國小今天下午在全新落成的成功館舉行113學年度國小及附設幼兒園畢業典禮，這也是自2018年校舍拆除重建、遷至文賢國中借址上課以來，首度返校舉辦畢典，歷任校友及應屆畢業學生共同見證，這所百年老校歷經遷校歲月後，即將完成蛻變，迎來嶄新起點。

葉澤山表示，成功國小鄰近赤崁樓，蘊含濃厚人文歷史氛圍，是台南最具代表性的百年名校之一，從創校以來歷經多次更名與制度演進，見證台灣教育的發展歷程。感謝全體師生多年的支持與體諒，也肯定文化局、教育局、成功國小與工程團隊的努力，讓大家引頸期盼的校舍風貌華麗轉身，更將迎來全面返校。

教育局長鄭新輝表示，成功國小重建校舍暨赤崁文化園區整體工程由市府文化局統籌辦理，總經費達14億1750萬元。今日能在成功館舉辦畢業典禮，對遷校上課的師生而言格外振奮，學校已加緊腳步準備各項返校作業。市府持續透過每周工地協調會議嚴密掌握進度，確保工程如期如質完成，全力爭取114學年度順利返校。新校園將結合優質學習空間與文化場域特色，讓孩子沈浸在其中，立基本土、放眼世界。

成功國小校長陳建銘表示，今日的畢業典禮準備「成功洋芋片」給53位國小畢業生、15位幼兒園畢業生，祝福未來順利成功。典禮中也頒贈感謝狀給傑出校友、現任義大醫院院長杜元坤醫師，感謝他多年來回饋母校、設立「杜元坤勵學獎學金」嘉惠學弟妹。

陳建銘說，這場畢業典禮不僅是對學生努力學習的肯定，更象徵學校歷經重建後重返家園的起點。未來，成功國小將持續秉持教育初心，帶領學子從百年基礎出發，邁向更寬廣的未來。

配合園區改建的成功國小校舍施工進度已超過98%，校舍正陸續點交給校方使用。

成功國小自2018年8月起暫借文賢國中閒置教室上課，原定2021年暑假前完工，但因施工過程中發現歷史遺構而延誤返校時程。多位議員要求9月1日開學時，所有學生能夠回到成功國小就學。

對此，教育局長鄭新輝表示，北棟建築已開始進行內部裝修，東棟交付後也會立即開始裝修，全力以赴讓師生能在今年9月返校上課。

文化局指出，他們每週召開工地會議監督工程進度，並協助學校辦理弱電系統及室內裝修工程採購與施工協調事宜。同時，文化局已將建照變更案送工務局審查，並積極協調工務局、消防局加速無障礙設施勘檢及消防查驗程序，確保校舍能如期交付使用。

而同步興建的200多席地下立體停車場，則預計在明年2月啟用，解決赤崁樓周邊的停車問題。 副市長葉澤山（右）代表頒發市長獎。圖／台南市教育局提供 成功國小傑出校友義大醫院院長杜元坤醫師設立杜元坤勵學獎學金。圖／台南市教育局提供 成功國小新校舍。圖／台南市教育局提供 成功國小今於全新落成的成功館舉行113學年度國小及附設幼兒園畢業典禮。圖／台南市教育局提供 成功國小新校舍。圖／台南市教育局提供

商品推薦