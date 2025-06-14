台南成功國小拆建7年 2019年入學生首次返校畢業

台南市中西區成功國小2019年入學生今天首次進校參加畢業典禮，新建校舍雖僅點交2棟，但白色建築讓畢業生大呼：「好漂亮喔，只可惜第一次進來就要畢業了，我要留級重讀」。

台南市中西區成功國小建校逾百年，2018年拆除重建，師生暫借北區文賢國中上課，6屆學生未在原校畢業，在校方安排下，從未踏進校區的2019年入學生今天下午返校畢業。

53名應屆畢業生在進入成功館舉行畢業典禮前，先巡禮校園，即使新建工程尚未全數完工點交，但白色建築在豔陽下非常搶眼；畢業生多說，真的很漂亮，也很可惜，「我們都要畢業了，一開始就結束」。

1名女學生說：「成功國小新建後超級漂亮，我想使用籃球場打籃球，我卻要畢業了，成功館內部也很漂亮，第一次來就要畢業，也用不到新校舍了」。

台南市政府表示，成功國小重建校舍暨赤崁文化園區整體工程，總經費新台幣14億1750萬元。校方已加緊準備返校作業，市府也持續掌握工程進度，全力爭取全校師生114學年度返校。

成功國小自2018年校舍拆除重建後，已有6屆學生未在原校畢業，其中2018年入學生曾在校上過3天正音班。一名中途轉到文賢國中上課、明年就要升上大學的畢業生告訴中央社記者，未在原校畢業，有點可惜。

成功國小創建於日本明治45年（西元1912年），位於台南市舊城區成功路，一牆之隔就是國定古蹟赤崁樓。老校友說，記憶所及，成功國小曾整建1次，現在是第2次。

成功國小創校時名為台南女子公學校，創校之初主要是接收第一公學校（現為南大附小）、第二公學校（現為立人國小）女學生。

成功國小於1928年改稱「明治公學校」，1937年男女兼收，1941年改為「明治國民學校」，1945年更名為台南市中區第一國民學校，1947年改名為光復國民學校、成功國民學校，1968年施行9年國教後，改名為成功國民小學。

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