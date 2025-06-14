獨／實現與癌逝母約定 她吐血在北醫加護病房完成會考 可望上中山女中

今年國中會考落幕，台北市敦化國中蔡姓女考生強忍身體不適，考完第一天考科後，當場在中山女中試場吐血，緊急送往北醫急救輸血，因出血量達800克，醫生診斷不宜冒著生命危險進行第二天考試，但蔡同學為遵守與癌症病逝的母親約定，仍堅持應試，最後在病房內完成考試，以33.6高分可望如願錄取中山女中。

國中會考於5月17日舉行第一天考試，北醫兒科部主任張璽輪值醫院急診，他還原當時經過指出，傍晚6點多救護車緊急運送一名在考場吐血的考生，女學生看起來臉色蒼白，到院後又有第二次大量吐血，總計出血量達800公克，兒童腸胃科醫生簡睦旼也緊急趕到醫院確認胃出血情況，因胃出血病況嚴重，必須留院治療。

蔡姓考生父親受訪時指出，女兒在會考前兩周就因為胃出血大量吐血，在他院加護病房治療多日才出院，以為已經控制好出血情況，沒想到會考第一天考完，女兒走出試場就蹲坐地上，當場又大量吐血，緊急送往北醫急救。

「明天還要考試，怎麼辦？」蔡父回憶，女兒當時因大量出血緊急住院，醫師評估不宜離院應試，但女兒堅持說：「我已經準備了三年，不能因為這樣就放棄。」

蔡父也提到，女兒與前幾年因癌症過世的母親有個約定「將來要考上中山女中」，但媽媽還來不及參加女兒的畢業典禮就走了，母女間的這個小約定，也深植女兒心中，甚至她在學校的補夢網心願牆也寫下：「我要考上中山女中」。

「真的要冒著生命危險繼續考試嗎？」，張璽說，考量學生生命跡象不穩定，隨時還有吐血可能，在聯繫兒童加護病房床位時，考生轉達希望可以繼續第二天考試。「會考沒有補考」，深知考試的重要性，跟學校和家屬討論後，立即開立診斷書，安排在加護病房進行第二天考試。

張璽指出，診斷書開立後，隨即聯繫台北市教育局、基北區會考試務委員會安排試務，台北醫學大學附設醫院院長施俊明得知後，也緊急動員相關單位全力配合，務必讓學生安心完成考試，考量蔡同學需裝著生命監測系統，直接安排在加護病房應試。「身為小兒科醫師，用這種方式參與病童生命中的重要時刻，也是美好的回憶。」

蔡父說，女兒考完第二天會考後，就被安排全身手術進行止血治療，結果女兒麻醉醒來後第一句就問：「答案出來了嗎？」，然後拖著疲弱的身體趕緊對答案，發現自己至少有33分便笑顏逐開。

蔡父還說，從女兒吐血到抱病完成考試，很多醫生護理人員覺得是很勵志的故事，「但我看到女兒吐血感受不到勵志，只感受到驚嚇」。

他心疼說，女兒考完後對他說「爸爸，我考得很好吧！」，他只想跟女兒說，「不管妳考得好不好，我都以妳為榮」，首次人生重大考試面臨這種突發狀況，還能穩定信念與堅持完成考試，這才是女兒讓她驕傲的地方。

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