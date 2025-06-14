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全球Apple傑出學校「葳格小學」 歡送首屆六年學程畢業生

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
葳格小學北屯校區畢業生盛裝打扮上台領獎。葳格小學提供
葳格小學北屯校區畢業生盛裝打扮上台領獎。葳格小學提供

獲選全球Apple傑出學校的台中市葳格小學北屯校區，迎來創校第六週年，隆重舉行畢業典禮，計有88位畢業生參與。特別的是，這屆畢業生是該校首批自一年級完整就讀至六年級的學生，見證並參與了學校從草創到成熟的每一個里程碑。

為慶祝畢業，校方首度舉辦海外教育旅行，讓學生在畢業前，前往新加坡與當地的美雅小學進行校際交流，拓展國際視野。而此次畢業典禮別出心裁，結合藝術美展，展出畢業生在科技、文化及美學教育上的多元成果。

畢業典禮上，歷任及現任校長驚喜「同框」，聯合錄製祝福影片，透過影像傳遞對畢業生的祝福與期許，場面溫馨感人。

校方表示，這群孩子與學校一同成長，在這六年期間表現卓越，亦為學校創造榮耀，使葳格小學北屯校區於2022年獲選全球Apple傑出學校，並於今年獲得國際KidWind認證，成為台灣前瞻教育的代表學校之一。

現場規劃五大展區，呈現畢業生在小學最後一年的學習軌跡，展品包含自畫像「我眼中的我」、運用生成式AI繪製「十年後的自己」、自行組裝設計的鋼彈模型、邂逅藝術家-包浩斯與蒙德里安的幾何建築展，以及由星星卡片組成的留言打卡牆等，匯聚同儕間的回憶與祝福。

典禮尾聲，畢業生跨班合作上演全英文話劇及舞蹈，展現語言實力與團隊精神。精彩演出獲得全場熱烈掌聲，也為他們的小學生涯劃下圓滿句點。

畢業典禮現場設置美展展區，吸引畢業生家長駐足欣賞。葳格小學提供
畢業典禮現場設置美展展區，吸引畢業生家長駐足欣賞。葳格小學提供
葳格小學北屯校區今年的畢業生前往新加坡進行國際教育交流。葳格小學提供
葳格小學北屯校區今年的畢業生前往新加坡進行國際教育交流。葳格小學提供

畢業典禮 Apple

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