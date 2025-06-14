從以物易物到孕婦體驗 廖珮伃多元議題活化課堂

台北市光仁國小教師廖珮伃擅長在課程活動中融入多元議題，例如透過「以物易物」教導金錢概念，或讓學生模擬孕婦，體驗孕期不便等，獲選最新一期「教育家部落格」典範人物。

教育部今天發布新聞稿，介紹最新的「教育家部落格」典範人物。廖珮伃畢業時先到偏鄉國小任教，發現許多家長忙於生計，對孩子的教導較為疏忽，壓力落在老師身上。

廖珮伃以「找到一個算一個」的方式，努力把學生帶回學校。曾有學生玩陣頭不上課，穿著家將服飾不好辨別，廖珮伃只好在人群中以鞋認人，並用心開導、鼓勵學習，讓學生知道老師是永遠的後盾。

離開偏鄉到城市任教，廖珮伃除了照顧好學生的課業成績，還巧妙地在課程中融入多元議題。她曾帶著學生烹飪餐點，分送給無家可歸的街友；也曾一同到安養中心帶長者做操、下棋，培養學生對社會中不同階層的關懷和同理心。

廖珮伃還設計「以物易物」城市歷險課程，讓學生走進不同縣市，透過闖關解任務與街訪方式，破除對金錢的迷思。讓她印象深刻的是，一名父親感動這樣的活動設計，掏出珍藏的書包鑰匙圈與學生們交換，這是他遺憾自己早逝孩子不能上學的珍貴紀念品。

廖珮伃說，在以物易物的過程中，可讓學生勇敢與人群交流，並透過對話瞭解每個人心中最有價值的事物，並不一定是金錢。

另一項活動則是讓學生穿上孕婦體驗裝，模擬托兒所育兒、買菜、搭公車及超市工作等生活場景，體驗母親孕期不便，提升對母親及孕婦們的同理心。

廖珮伃希望學生接觸多元議題後，能在心中產生溫度，瞭解自己對社會負有的責任，回到課堂後，有更多動力自主學習。她相信學習並不是把孩子綁在教室裡，而是應多與人群接觸，未來進入社會，也能更有同理心。

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