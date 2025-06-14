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一個人的畢業典禮 花嶼國小附幼畢業生獨獲24個畢業獎

聯合報／ 記者巫鴻瑋／澎湖即時報導
花嶼國小附幼今年唯一的畢業生陳子鑫獨攬24件畢業獎，校方不馬虎仍隆重為他舉辦典禮祝福。圖／讀者提供
花嶼國小附幼今年唯一的畢業生陳子鑫獨攬24件畢業獎，校方不馬虎仍隆重為他舉辦典禮祝福。圖／讀者提供

澎湖縣望安鄉花嶼國小今年只有1名畢業生，且是幼兒園大班的學童陳子鑫，不只畢業典禮只有他1人，整個幼兒園也只有他1人，因此讓他獨獲24件畢業獎，接下來將直升國小部，不過校方仍為他隆重舉辦畢典，希望他能留下難忘回憶。

據了解，望安鄉人口僅5千餘人，花嶼國小所在的花嶼村人口更僅300多人，因年輕人口外移、受少子化衝擊影響，使得花嶼國小全校包含幼兒園也只有5名學生，今年唯一的畢業生陳子鑫更是幼兒園全園唯一的小朋友，今年他畢業升上小學後，幼兒園也因沒有新生將暫時休園。

雖然只有一名畢業生，但校方仍在13日隆重為他舉辦畢業典禮，不僅全校的8名老師都出席，就連家人親友，甚至花嶼村的村民都出席觀禮，為他慶祝即將升上小學，而國小部的學長姐還為他在畢業典禮上吹奏直笛演出祝福他，陳子鑫從校長獎到縣長獎的畢業獎品一人獨拿，讓他在與獎品合影時笑得合不攏嘴。

花嶼國小校長許慧晶表示，花嶼附幼從1994年開園至今今年已是第25屆，不過因陳子鑫升上國小後，幼兒園今年未有新生，因此只能暫時休園，期盼之後還會有其他花嶼的小朋友就讀，讓幼兒園重新開設。

花嶼國小今年只有1名幼兒園畢業生，不過國小部的學長姐都來祝賀。圖／讀者提供
花嶼國小今年只有1名幼兒園畢業生，不過國小部的學長姐都來祝賀。圖／讀者提供

畢業典禮 朋友 幼兒園

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