聽新聞
0:00 / 0:00
一個人的畢業典禮 花嶼國小附幼畢業生獨獲24個畢業獎
澎湖縣望安鄉花嶼國小今年只有1名畢業生，且是幼兒園大班的學童陳子鑫，不只畢業典禮只有他1人，整個幼兒園也只有他1人，因此讓他獨獲24件畢業獎，接下來將直升國小部，不過校方仍為他隆重舉辦畢典，希望他能留下難忘回憶。
據了解，望安鄉人口僅5千餘人，花嶼國小所在的花嶼村人口更僅300多人，因年輕人口外移、受少子化衝擊影響，使得花嶼國小全校包含幼兒園也只有5名學生，今年唯一的畢業生陳子鑫更是幼兒園全園唯一的小朋友，今年他畢業升上小學後，幼兒園也因沒有新生將暫時休園。
雖然只有一名畢業生，但校方仍在13日隆重為他舉辦畢業典禮，不僅全校的8名老師都出席，就連家人親友，甚至花嶼村的村民都出席觀禮，為他慶祝即將升上小學，而國小部的學長姐還為他在畢業典禮上吹奏直笛演出祝福他，陳子鑫從校長獎到縣長獎的畢業獎品一人獨拿，讓他在與獎品合影時笑得合不攏嘴。
花嶼國小校長許慧晶表示，花嶼附幼從1994年開園至今今年已是第25屆，不過因陳子鑫升上國小後，幼兒園今年未有新生，因此只能暫時休園，期盼之後還會有其他花嶼的小朋友就讀，讓幼兒園重新開設。
【文教熱話題】
▪ 大學申請入學今天上午9時放榜 查榜步驟一次看
▪ 申請入學放榜「沒上怎麼辦」？把握最後機會 114分科測驗考前整理一次看
▪ 學習歷程造假高中生確定考分科 校方：全力提供協助
▪ 台大申請入學173個缺額 政治系最多、醫牙電資均招滿
▪ 文史法政校系缺額多 專家：與分科加考「數乙」有關
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 會考志願選填／英語B++可填這間高中資優班 報名日期、特殊考點一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言