國際數學測驗基中獲6面金牌佳績 補救教學拉拔整體分數

這項全國性的國際數學測驗全台有近萬名學生參賽，國立基隆高中學生成績亮眼，獲6金20銀53銅佳績。數學科團隊設有進階數學培訓與課後強化，對數學比較弱的學生，也不放棄，申請教育部經費上補救教學，拉抬整體分數往上提高很多。

這項測驗袋鼠數學台灣由奧林匹克資優教育基金會、中華數學協會承辦，前全台接近萬名學生參賽，國立基隆高中集體報名，主要檢測計算技能、發展邏輯及空間推理，啟發學生的思想、毅力、創造力和想像力。

基中校長鍾定先今天指出，基中全校四分之一學生報名測驗，共有6六位學生獲得金牌，高三學生林立宏與蔡崴宇畢獲得2面金牌。學生李冠霆、陳禹瑍、林妤臻、王友漢亦以優秀的成績在高二與高一組獲得4面金牌。

這次競賽許多對數學沒有信心的學生也報名。李姓學生說，他原本我相當怕數學，數學成績不好是因為不敢面對，後來多算多學參加補救課程就好多了，這次成績也不錯。

基中數學科團隊長期耕耘資優與普高學生的數學培育，設有進階數學培訓與課後強化，對於數學比較弱的孩子，學校也不放棄，特別申請教育部經費協助學生補救教學，讓學生一點一滴進步，拉抬整體分數。 這項全國性的國際數學測驗全台有近萬名學生參賽，基隆高中學生有一半都報名。圖／基隆高中提供

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