快訊

大而美法案有多歹毒？ 克魯曼：劫貧濟富只為向川普獻媚

聽新聞
0:00 / 0:00

管逾千人太累 校長偏愛待小校

聯合報／ 記者簡慧珍陳俊智陳敬丰／連線報導
偏鄉小校容易塑造特色，學區人情味濃，反而讓校長願意留下。圖／同安國小提供
偏鄉小校容易塑造特色，學區人情味濃，反而讓校長願意留下。圖／同安國小提供

各縣市國中小校長近期陸續展開遴選作業，不少千人以上大型學校的校長缺額乏人問津，中小型或偏鄉小校的校長則是想盡辦法留任，或等任期屆滿後，設法交換到類似規模的學校。教育界表示，大校人多事雜，家長、學生投訴多，都讓校長「心好累」，國中又比國小更明顯。

彰化縣一一四學年國中小校長遴選第一階段出爐，千人以上的學校找校長不易，縣府開放外縣市校長參加遴選，但不僅外縣市校長沒人來報名，連縣內校長也沒報名滿額。

據了解，彰化縣千人以上國中有六所，有三名校長申請退休，但都未滿六十五歲，另有三校長符合調動資格，有兩校家長運作校長交換，其餘四校還沒著落。至於千人以上國小則有六校校長調動，兩校校長決定留任，另三校校長想調走，還有一校校內場館經營傳糾紛，目前無人想接手。

偏鄉學校的校長不受二任八年調校的規定，可申請第三任期，總計可服務十二年。彰化縣此次校長遴選中，有五所偏鄉國小校長申請第三任，校數創新高。有校長透露，想在原校任滿十二年後申請退休，不想調任大校。彰化縣教育局表示，依規定辦理遴選，若有缺額則安排候用校長接任。

桃園市教育局表示，今年有三所千人以上國中小校長要退休，另有八所大校校長任滿四年請調，已籌組遴選委員會，平均每年校長遴選報名人數約五十至六十人，平均錄取率約百分之八。教育局坦言，雖不至於沒校長，但有些千人以上大校確實乏人問津，多半由初任校長接手。

有校長坦言，大型學校多位於市區，教職員與學生人數多，常被徵調人力辦比賽活動，再加上大校家長多、教育程度高，對學校要求也多，動輒指控不當管教，親師糾紛、性平案件也比較多。

教育基層表示，教育環境近一、二十年改變很大，「大校沒人想去，小校沒人想走」，問題出在同酬不同工，領相同的薪水，大校的行政事務、壓力較大，除非是名門大校，否則無人想去是常態，國中又比國小更明顯，因為國中學生進入叛逆期，問題比小學生更多。

「其實想當校長的人愈來愈少。」基層表示，學校主任與組長的薪水相去不遠，但組長能兼比較多的課，加上課堂鐘點費，領得比主任還多，缺乏往上爬的誘因，人才招募只會愈來愈難。

校長遴選 偏鄉學校

延伸閱讀

國際羽球館案卡籌辦校恐延宕 北市：政策續推進

黃仁勳效應？ 蔣萬安：北士科蓋國際羽球館要先做這事

大雷雨轟彰化、雲林、嘉義 持續至下午3時15分

等了33年…彰化漁港今天開港 是彰化唯一免候潮港

相關新聞

挑戰環金門42公里 多年國小畢業生騎獨輪車展毅力

金門多年國小今天舉辦113學年度畢業典禮，最具特色的～莫過於畢業生們騎著獨輪車依序進場，19位國小部畢業生和4位幼兒園畢...

管逾千人太累 校長偏愛待小校

各縣市國中小校長近期陸續展開遴選作業，不少千人以上大型學校的校長缺額乏人問津，中小型或偏鄉小校的校長則是想盡辦法留任，或...

美國高中生新北三芝國中交流 體驗小籠包及布袋戲

三芝國中力推國際教育，今年美國猶他州的高中學生再度到訪，三芝國中也準備了很不一樣的交流課程，結合當地知名的小籠包業者來指導包小籠包，並且也帶美國高中生到三芝國小去體驗著名的布袋戲課程，讓美國學生體驗最在地的台灣文化。

新北瑞芳鼻頭國小溫馨畢業典禮 兩位畢業生獨攬獎項感性道別

新北市瑞芳區鼻頭國小今(13)日舉行溫馨感人的畢業典禮，今年小學僅有兩位畢業生，但全校師生齊聚一堂，共同為他們送上最真摯的祝福與掌聲。校長李延昌親自頒發畢業證書，肯定兩位學生在學期間的努力與成長，現場洋溢溫馨氣氛。

新北淡水竹圍高中校園OPEN DAY 國中生體驗多元學習

新北市立竹圍高中為了拓展與鄰近國中的參訪與交流活動，建立互助合作關係，辦理校園open day活動，邀請淡水學區內國中生體驗竹圍特色課程，創造學校與鄰近國中生的學科專業連結，並吸引淡水學子在地就學。

新北汐止東山國小畢業典禮 畢業生尋找回憶闖關趣

汐止的特色小學東山國小，今(13)日舉行的畢業典禮也獨具特色，典禮前運用科技載具進行【畢業闖關】，共分為「時光照相館」、「能量補給站」、「蕨類探險家」及「書海航行」等4個關卡，透過闖關，讓畢業生回憶在東山國小六年來的點點滴滴，當天的畢業典禮上，包括家長、議員、區長，都到場祝福勉勵。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。