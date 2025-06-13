管逾千人太累 校長偏愛待小校

各縣市國中小校長近期陸續展開遴選作業，不少千人以上大型學校的校長缺額乏人問津，中小型或偏鄉小校的校長則是想盡辦法留任，或等任期屆滿後，設法交換到類似規模的學校。教育界表示，大校人多事雜，家長、學生投訴多，都讓校長「心好累」，國中又比國小更明顯。

彰化縣一一四學年國中小校長遴選第一階段出爐，千人以上的學校找校長不易，縣府開放外縣市校長參加遴選，但不僅外縣市校長沒人來報名，連縣內校長也沒報名滿額。

據了解，彰化縣千人以上國中有六所，有三名校長申請退休，但都未滿六十五歲，另有三校長符合調動資格，有兩校家長運作校長交換，其餘四校還沒著落。至於千人以上國小則有六校校長調動，兩校校長決定留任，另三校校長想調走，還有一校校內場館經營傳糾紛，目前無人想接手。

偏鄉學校的校長不受二任八年調校的規定，可申請第三任期，總計可服務十二年。彰化縣此次校長遴選中，有五所偏鄉國小校長申請第三任，校數創新高。有校長透露，想在原校任滿十二年後申請退休，不想調任大校。彰化縣教育局表示，依規定辦理遴選，若有缺額則安排候用校長接任。

桃園市教育局表示，今年有三所千人以上國中小校長要退休，另有八所大校校長任滿四年請調，已籌組遴選委員會，平均每年校長遴選報名人數約五十至六十人，平均錄取率約百分之八。教育局坦言，雖不至於沒校長，但有些千人以上大校確實乏人問津，多半由初任校長接手。

有校長坦言，大型學校多位於市區，教職員與學生人數多，常被徵調人力辦比賽活動，再加上大校家長多、教育程度高，對學校要求也多，動輒指控不當管教，親師糾紛、性平案件也比較多。

教育基層表示，教育環境近一、二十年改變很大，「大校沒人想去，小校沒人想走」，問題出在同酬不同工，領相同的薪水，大校的行政事務、壓力較大，除非是名門大校，否則無人想去是常態，國中又比國小更明顯，因為國中學生進入叛逆期，問題比小學生更多。

「其實想當校長的人愈來愈少。」基層表示，學校主任與組長的薪水相去不遠，但組長能兼比較多的課，加上課堂鐘點費，領得比主任還多，缺乏往上爬的誘因，人才招募只會愈來愈難。

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