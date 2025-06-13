挑戰環金門42公里 多年國小畢業生騎獨輪車展毅力

金門多年國小今天舉辦113學年度畢業典禮，最具特色的～莫過於畢業生們騎著獨輪車依序進場，19位國小部畢業生和4位幼兒園畢業生以象徵平衡與堅持的方式，為自己的國小畫下難忘句點。

畢業典禮由親子闖關活動揭開序幕，家長與畢業生攜手過關，場面趣味十足。隨後的典禮主場則聚焦於一段感動人心的紀錄影片，每位畢業生歷經2個月的獨輪車訓練，最終完成環金門約42公里的壯舉。孩子們頂著酷暑、克服跌倒與疲憊，在一次次鼓勵中練就耐力與團隊精神，讓現場師長與家長看得動容。

「這段過程，我們不只是學會了騎車，更學會了不輕言放棄。」一名畢業生在致詞時說，簡單的一輪車，載著的不僅是技能，更是一段成長歷程。

校長張志猛致詞時指出，獨輪車是多年國小的特色課程之一，透過這項運動，孩子們學習如何在失衡中找回重心，在困難中堅持到底。他以「人生如獨輪車」勉勵畢業生，未來的路或許崎嶇，但只要不怕跌倒，勇敢向前，就能走得穩健。

進場時，身穿整齊服裝的畢業生一一騎車登場，場面震撼感人，現場掌聲不斷。活動最後，全體學生與嘉賓合唱畢業歌曲，伴隨淚光與祝福，典禮在溫馨氣氛中劃下句點。

校方表示，多年國小的畢業典禮，用「一輪」象徵教育的圓滿，也讓孩子們從中學會勇氣、毅力與感恩，成為他們人生旅程中最珍貴的啟程禮。 多年國小今天舉行畢業典禮，畢業生騎著獨輪車依序進場，並領畢業證書，象徵正式邁向人生下一階段。圖/多年國小提供

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