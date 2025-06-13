挑戰環金門42公里 多年國小畢業生騎獨輪車展毅力
金門多年國小今天舉辦113學年度畢業典禮，最具特色的～莫過於畢業生們騎著獨輪車依序進場，19位國小部畢業生和4位幼兒園畢業生以象徵平衡與堅持的方式，為自己的國小畫下難忘句點。
畢業典禮由親子闖關活動揭開序幕，家長與畢業生攜手過關，場面趣味十足。隨後的典禮主場則聚焦於一段感動人心的紀錄影片，每位畢業生歷經2個月的獨輪車訓練，最終完成環金門約42公里的壯舉。孩子們頂著酷暑、克服跌倒與疲憊，在一次次鼓勵中練就耐力與團隊精神，讓現場師長與家長看得動容。
「這段過程，我們不只是學會了騎車，更學會了不輕言放棄。」一名畢業生在致詞時說，簡單的一輪車，載著的不僅是技能，更是一段成長歷程。
校長張志猛致詞時指出，獨輪車是多年國小的特色課程之一，透過這項運動，孩子們學習如何在失衡中找回重心，在困難中堅持到底。他以「人生如獨輪車」勉勵畢業生，未來的路或許崎嶇，但只要不怕跌倒，勇敢向前，就能走得穩健。
進場時，身穿整齊服裝的畢業生一一騎車登場，場面震撼感人，現場掌聲不斷。活動最後，全體學生與嘉賓合唱畢業歌曲，伴隨淚光與祝福，典禮在溫馨氣氛中劃下句點。
校方表示，多年國小的畢業典禮，用「一輪」象徵教育的圓滿，也讓孩子們從中學會勇氣、毅力與感恩，成為他們人生旅程中最珍貴的啟程禮。
▪ 大學申請入學今天上午9時放榜 查榜步驟一次看
▪ 申請入學放榜「沒上怎麼辦」？把握最後機會 114分科測驗考前整理一次看
▪ 學習歷程造假高中生確定考分科 校方：全力提供協助
▪ 台大申請入學173個缺額 政治系最多、醫牙電資均招滿
▪ 文史法政校系缺額多 專家：與分科加考「數乙」有關
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 會考志願選填／英語B++可填這間高中資優班 報名日期、特殊考點一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言