快訊

一波未平一波又起！以色列再空襲伊朗 轟炸點「鄰近當地機場」

「幾乎學生都會經過」逢甲大學校樹倒塌壓死男學生 校方說話了

行政院核定！下半年增2連假 明年9個「三天以上」連續假期

戲碼「飛吧」演自己 新北汐止秀峰高中舞臺劇全國特優

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
秀峰高中戲劇研習社奪下全國特優，很不容易，可見學生們的用心。 圖／觀天下有線電視提供
秀峰高中戲劇研習社奪下全國特優，很不容易，可見學生們的用心。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區的秀峰高中戲劇研習社，是學生社團，並不是科班出身，不過他們的舞臺劇表演，不但是新北市特優，還闖進了全國賽，一舉拿下舞臺劇特優的好成績，舞臺劇演出不但劇本自己寫，也用心的揣摩角色、精進肢體動作，得到全國特優，學生們都很驚喜。

秀峰高中校長蔡春來表示，秀峰高中一向重視多元學習，這次的戲劇研習社是學校發展相當完整的社團，在108新課綱裡著重的是素養，戲研社就是素養的表現，要表演戲劇包含很多的面向，最基本的肢體表達、創作劇本、音樂的配樂，還有舞台道具等等，都是同學們要花心思去構思的，很高興今年同學參加教育部舉辦的學生戲劇的比賽能夠獲得特優，尤其戲研社是學校社團，並不是科班出身，能夠拿到特優，這真的很不容易，可見學生們的用心。

戲劇研習社，隔週才上兩堂課，時間真的不多，他們不但要練肢體動作，聲音、眼神也要，重要的是必須要揣摩劇中角上，這都必須要費一番功夫，值得一提的是，上課也會分組共編劇情或讀劇本，而這次全國賽特優的戲碼「飛吧」就是學生自己寫的劇本，裡頭演的是現實生活中的自己，經過不斷的排練、對戲及揣摩，在台上的演出，令人感動。

秀峰高中戲研社學生說，一開始比賽的時候會有點沒有自信，因為一起參賽的有兩三間高職，覺得他們表演的都很好，晉級後有再修改一下劇本，在全國賽的時候，大家都很緊張，到後來公佈成績時，沒想到是特優的其中一組，真的很感動，因為沒有想到自己只是有興趣參加就得獎。

學生也提到，在戲研社學到很多，因為要演戲所以合作很重要，互相溝通團隊合作，這次的舞台劇演出，會去揣摩角色背後的想法，就是為什麼會去做這個動作跟講這句話，一些細節都要掌控好。

秀峰高中戲研社老師賀駿騏指出，大家就是有同樣的興趣，因為不是科班生，所以對學生的要求或訓練並不是走比較嚴厲的風格，這次的劇本主要是從他們各自出發，所以在初期時會請他們出一個心路歷程、個人的故事，再把這些故事編成屬於他們的劇本，所以，這個劇本交給任何人來演都沒辦法發揮那麼好的功效，只有學生們自己可以駕馭，因為這都是屬於他們的故事，所以要求學生在舞台上至少能跟現實生活中一樣，如實呈現出現在身為高中生會遇到的問題、困難，不管是學業、友情、愛情，把真實生活放在舞台上，就是他們做到100分的地方。

指導老師賀駿騏也是從秀峰高中畢業的學生，後來考取國立臺北藝術大學戲劇學系，畢業後從事舞台劇等相關工作，是劇場工作者及國高中表演藝術老師，現在也回到母校教學弟妹們，這次戲研社精湛的演出，拿下全國特優，而學生們也在參加社團中，找到自己喜歡演戲的動力與興趣。

舞台 素養

延伸閱讀

玉山盃／新北張乙安投打俱佳 教頭：他專打高張力比賽

新北都更處離職率20％ 綠議員促成立都更局補人、給錢

議員關切校園自傷、手機成癮 新北允校園心理健康評量

新北推6處城市覓徑 就近在公園體驗慢活步調

相關新聞

屏縣5400名幼兒園畢業生上小一 縣府送書包當禮物

為了祝福幼兒園畢業生即將成為國小一年級新生，屏東縣政府準備畢業禮物書包，贈送給全縣約5400名學童。縣長周春米今日參加玉...

美國高中生新北三芝國中交流 體驗小籠包及布袋戲

三芝國中力推國際教育，今年美國猶他州的高中學生再度到訪，三芝國中也準備了很不一樣的交流課程，結合當地知名的小籠包業者來指導包小籠包，並且也帶美國高中生到三芝國小去體驗著名的布袋戲課程，讓美國學生體驗最在地的台灣文化。

新北瑞芳鼻頭國小溫馨畢業典禮 兩位畢業生獨攬獎項感性道別

新北市瑞芳區鼻頭國小今(13)日舉行溫馨感人的畢業典禮，今年小學僅有兩位畢業生，但全校師生齊聚一堂，共同為他們送上最真摯的祝福與掌聲。校長李延昌親自頒發畢業證書，肯定兩位學生在學期間的努力與成長，現場洋溢溫馨氣氛。

新北淡水竹圍高中校園OPEN DAY 國中生體驗多元學習

新北市立竹圍高中為了拓展與鄰近國中的參訪與交流活動，建立互助合作關係，辦理校園open day活動，邀請淡水學區內國中生體驗竹圍特色課程，創造學校與鄰近國中生的學科專業連結，並吸引淡水學子在地就學。

新北汐止東山國小畢業典禮 畢業生尋找回憶闖關趣

汐止的特色小學東山國小，今(13)日舉行的畢業典禮也獨具特色，典禮前運用科技載具進行【畢業闖關】，共分為「時光照相館」、「能量補給站」、「蕨類探險家」及「書海航行」等4個關卡，透過闖關，讓畢業生回憶在東山國小六年來的點點滴滴，當天的畢業典禮上，包括家長、議員、區長，都到場祝福勉勵。

戲碼「飛吧」演自己 新北汐止秀峰高中舞臺劇全國特優

汐止區的秀峰高中戲劇研習社，是學生社團，並不是科班出身，不過他們的舞臺劇表演，不但是新北市特優，還闖進了全國賽，一舉拿下舞臺劇特優的好成績，舞臺劇演出不但劇本自己寫，也用心的揣摩角色、精進肢體動作，得到全國特優，學生們都很驚喜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。