戲碼「飛吧」演自己 新北汐止秀峰高中舞臺劇全國特優

汐止區的秀峰高中戲劇研習社，是學生社團，並不是科班出身，不過他們的舞臺劇表演，不但是新北市特優，還闖進了全國賽，一舉拿下舞臺劇特優的好成績，舞臺劇演出不但劇本自己寫，也用心的揣摩角色、精進肢體動作，得到全國特優，學生們都很驚喜。

秀峰高中校長蔡春來表示，秀峰高中一向重視多元學習，這次的戲劇研習社是學校發展相當完整的社團，在108新課綱裡著重的是素養，戲研社就是素養的表現，要表演戲劇包含很多的面向，最基本的肢體表達、創作劇本、音樂的配樂，還有舞台道具等等，都是同學們要花心思去構思的，很高興今年同學參加教育部舉辦的學生戲劇的比賽能夠獲得特優，尤其戲研社是學校社團，並不是科班出身，能夠拿到特優，這真的很不容易，可見學生們的用心。

戲劇研習社，隔週才上兩堂課，時間真的不多，他們不但要練肢體動作，聲音、眼神也要，重要的是必須要揣摩劇中角上，這都必須要費一番功夫，值得一提的是，上課也會分組共編劇情或讀劇本，而這次全國賽特優的戲碼「飛吧」就是學生自己寫的劇本，裡頭演的是現實生活中的自己，經過不斷的排練、對戲及揣摩，在台上的演出，令人感動。

秀峰高中戲研社學生說，一開始比賽的時候會有點沒有自信，因為一起參賽的有兩三間高職，覺得他們表演的都很好，晉級後有再修改一下劇本，在全國賽的時候，大家都很緊張，到後來公佈成績時，沒想到是特優的其中一組，真的很感動，因為沒有想到自己只是有興趣參加就得獎。

學生也提到，在戲研社學到很多，因為要演戲所以合作很重要，互相溝通團隊合作，這次的舞台劇演出，會去揣摩角色背後的想法，就是為什麼會去做這個動作跟講這句話，一些細節都要掌控好。

秀峰高中戲研社老師賀駿騏指出，大家就是有同樣的興趣，因為不是科班生，所以對學生的要求或訓練並不是走比較嚴厲的風格，這次的劇本主要是從他們各自出發，所以在初期時會請他們出一個心路歷程、個人的故事，再把這些故事編成屬於他們的劇本，所以，這個劇本交給任何人來演都沒辦法發揮那麼好的功效，只有學生們自己可以駕馭，因為這都是屬於他們的故事，所以要求學生在舞台上至少能跟現實生活中一樣，如實呈現出現在身為高中生會遇到的問題、困難，不管是學業、友情、愛情，把真實生活放在舞台上，就是他們做到100分的地方。

指導老師賀駿騏也是從秀峰高中畢業的學生，後來考取國立臺北藝術大學戲劇學系，畢業後從事舞台劇等相關工作，是劇場工作者及國高中表演藝術老師，現在也回到母校教學弟妹們，這次戲研社精湛的演出，拿下全國特優，而學生們也在參加社團中，找到自己喜歡演戲的動力與興趣。

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