新北汐止東山國小畢業典禮 畢業生尋找回憶闖關趣

汐止的特色小學東山國小，今(13)日舉行的畢業典禮也獨具特色，典禮前運用科技載具進行【畢業闖關】，共分為「時光照相館」、「能量補給站」、「蕨類探險家」及「書海航行」等4個關卡，透過闖關，讓畢業生回憶在東山國小六年來的點點滴滴，當天的畢業典禮上，包括家長、議員、區長，都到場祝福勉勵。

其中一關「蕨類探險家」在校園的茄苳樹下，孩子們先抽籤，再照著上頭的蕨類圖卡，出發去校園中尋找同樣的植物，另外，「時光照相館」也是先抽選任務，再依任務內容尋找指定的老師，利用平板與老師合照，並用相印機印出後找老師簽名，至於「書海航行」，則是圖書館密室闖關活動，依任務卡指示尋找索書號，找出指定的書籍，畢業生在過程中，重溫在東山國小的學習生活，不管是師長、課程中的蕨類、閱讀及校園的一草一木，這些回憶將成為孩子心中永恆的珍藏，無論未來身在何處，這段童年的記憶都將伴隨著他們。

接著典禮開始，今年14位畢業生進到會場，現場包括家長、新北市議員周雅玲、汐止區長林慶豐，都到場祝福勉勵，加油打氣，對於就要離開校園，學生很不捨。

東山國小畢業生說，畢業闖關很好玩也很有趣，像是要找老師跟同學以及要找蕨類以及書籍，就是代表就算畢業以後，也要有查覺週遭的能力，要畢業了，心裡有點捨不得，因為在這裡和大家一起走過很多的路、也一起做了很多事情，很感謝陪伴六年的同學們以及老師。

東山國小校長黃丞傑表示，國小畢業是孩子們人生中一個重要的里程碑，在未來的路上，希望孩子們能夠勇敢追夢，姿意揮灑，展現自我。除了對畢業生表達誠摯的祝賀之外，並感謝所有教職員工的辛勤付出。希望每一位畢業生都能在未來的道路上，逐夢踏實，展翅高飛，成為對社會有用的人才。

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