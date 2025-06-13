快訊

「幾乎學生都會經過」逢甲大學校樹倒塌壓死男學生 校方說話了

行政院核定！下半年增2連假 明年9個「三天以上」連續假期

新北汐止東山國小畢業典禮 畢業生尋找回憶闖關趣

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
東山國小14位學生畢業，希望孩子們未來能夠勇敢追夢，姿意揮灑，展現自我。 圖／觀天下有線電視提供
東山國小14位學生畢業，希望孩子們未來能夠勇敢追夢，姿意揮灑，展現自我。 圖／觀天下有線電視提供

汐止的特色小學東山國小，今(13)日舉行的畢業典禮也獨具特色，典禮前運用科技載具進行【畢業闖關】，共分為「時光照相館」、「能量補給站」、「蕨類探險家」及「書海航行」等4個關卡，透過闖關，讓畢業生回憶在東山國小六年來的點點滴滴，當天的畢業典禮上，包括家長、議員、區長，都到場祝福勉勵。

其中一關「蕨類探險家」在校園的茄苳樹下，孩子們先抽籤，再照著上頭的蕨類圖卡，出發去校園中尋找同樣的植物，另外，「時光照相館」也是先抽選任務，再依任務內容尋找指定的老師，利用平板與老師合照，並用相印機印出後找老師簽名，至於「書海航行」，則是圖書館密室闖關活動，依任務卡指示尋找索書號，找出指定的書籍，畢業生在過程中，重溫在東山國小的學習生活，不管是師長、課程中的蕨類、閱讀及校園的一草一木，這些回憶將成為孩子心中永恆的珍藏，無論未來身在何處，這段童年的記憶都將伴隨著他們。

接著典禮開始，今年14位畢業生進到會場，現場包括家長、新北市議員周雅玲、汐止區長林慶豐，都到場祝福勉勵，加油打氣，對於就要離開校園，學生很不捨。

東山國小畢業生說，畢業闖關很好玩也很有趣，像是要找老師跟同學以及要找蕨類以及書籍，就是代表就算畢業以後，也要有查覺週遭的能力，要畢業了，心裡有點捨不得，因為在這裡和大家一起走過很多的路、也一起做了很多事情，很感謝陪伴六年的同學們以及老師。

東山國小校長黃丞傑表示，國小畢業是孩子們人生中一個重要的里程碑，在未來的路上，希望孩子們能夠勇敢追夢，姿意揮灑，展現自我。除了對畢業生表達誠摯的祝賀之外，並感謝所有教職員工的辛勤付出。希望每一位畢業生都能在未來的道路上，逐夢踏實，展翅高飛，成為對社會有用的人才。

汐止 校園

延伸閱讀

屏縣5400名幼兒園畢業生上小一 縣府送書包當禮物

國小國中都是唯一畢業生 楊冠鑫創莒光敬恆校內紀錄

彰化偏鄉小校特別畢典 14名畢業生用攀岩體會成長

差3天就要畢業典禮 屏科大社工系準畢業生車禍亡 

相關新聞

屏縣5400名幼兒園畢業生上小一 縣府送書包當禮物

為了祝福幼兒園畢業生即將成為國小一年級新生，屏東縣政府準備畢業禮物書包，贈送給全縣約5400名學童。縣長周春米今日參加玉...

美國高中生新北三芝國中交流 體驗小籠包及布袋戲

三芝國中力推國際教育，今年美國猶他州的高中學生再度到訪，三芝國中也準備了很不一樣的交流課程，結合當地知名的小籠包業者來指導包小籠包，並且也帶美國高中生到三芝國小去體驗著名的布袋戲課程，讓美國學生體驗最在地的台灣文化。

新北瑞芳鼻頭國小溫馨畢業典禮 兩位畢業生獨攬獎項感性道別

新北市瑞芳區鼻頭國小今(13)日舉行溫馨感人的畢業典禮，今年小學僅有兩位畢業生，但全校師生齊聚一堂，共同為他們送上最真摯的祝福與掌聲。校長李延昌親自頒發畢業證書，肯定兩位學生在學期間的努力與成長，現場洋溢溫馨氣氛。

新北淡水竹圍高中校園OPEN DAY 國中生體驗多元學習

新北市立竹圍高中為了拓展與鄰近國中的參訪與交流活動，建立互助合作關係，辦理校園open day活動，邀請淡水學區內國中生體驗竹圍特色課程，創造學校與鄰近國中生的學科專業連結，並吸引淡水學子在地就學。

新北汐止東山國小畢業典禮 畢業生尋找回憶闖關趣

汐止的特色小學東山國小，今(13)日舉行的畢業典禮也獨具特色，典禮前運用科技載具進行【畢業闖關】，共分為「時光照相館」、「能量補給站」、「蕨類探險家」及「書海航行」等4個關卡，透過闖關，讓畢業生回憶在東山國小六年來的點點滴滴，當天的畢業典禮上，包括家長、議員、區長，都到場祝福勉勵。

戲碼「飛吧」演自己 新北汐止秀峰高中舞臺劇全國特優

汐止區的秀峰高中戲劇研習社，是學生社團，並不是科班出身，不過他們的舞臺劇表演，不但是新北市特優，還闖進了全國賽，一舉拿下舞臺劇特優的好成績，舞臺劇演出不但劇本自己寫，也用心的揣摩角色、精進肢體動作，得到全國特優，學生們都很驚喜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。