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新北淡水竹圍高中校園OPEN DAY 國中生體驗多元學習

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
竹圍高中校園open day活動，規劃眾多特色課程，期待學生在活動中有滿滿的收穫。 圖／紅樹林有線電視提供
竹圍高中校園open day活動，規劃眾多特色課程，期待學生在活動中有滿滿的收穫。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市立竹圍高中為了拓展與鄰近國中的參訪與交流活動，建立互助合作關係，辦理校園open day活動，邀請淡水學區內國中生體驗竹圍特色課程，創造學校與鄰近國中生的學科專業連結，並吸引淡水學子在地就學。

竹圍高中校長楊耀焜表示，竹圍高中辦理校園open day的課程體驗活動已邁入第三年，透過新北市政府教育局在地就學大聯盟計畫的資源挹注，學校組成教師社群，精心規劃適合國中生體驗學習的特色課程，期盼能夠讓在地的國中畢業生，能夠到竹圍高中就讀。

楊耀焜說明，這次體驗包括了，陶藝手作、校園闖關、資訊科技、運動競技四門課程，邀請正德國中、三芝國中、石門實中竹圍高中國中部學生，參與一個上午的體驗。陶藝手作課程親自讓學生體驗陶土製作的過程，讓學生有創意發揮的空間；校園闖關課程結合地理與地球科學，讓學生實境解謎，完成關卡任務，並讓學生更深入了解校園角落；資訊科技課程帶領學生認識無線射頻系統(RFID)及物聯網架構，激發學生對資訊科技應用的興趣；運動競技本次以帶式橄欖球為主題，讓學生實際參與對戰，並體驗這項運動的樂趣，過程中讓淡水在地學子更深入了解竹圍高中校本特色課程的發展、豐富的社團活動及運動項目、多元的國際教育與參訪交流。

校長楊耀焜表示，竹圍高中是一所求真、行善、成美、創新的幸福學園，邀請淡水區鄰近的國中九年級學生，總計105位，在會考結束後，一同來參與學校特色課程的體驗，期待學生能在活動中有滿滿的收穫，也歡迎大家能就近選擇淡水區在地優質的高中，面對未來的各項挑戰，竹圍高中全體師生共同努力，持續追求卓越，發展地方特色，引領學區發展，創造竹中學子最佳的學習環境。

淡水 校園

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