新北瑞芳鼻頭國小溫馨畢業典禮 兩位畢業生獨攬獎項感性道別

新北市瑞芳區鼻頭國小今(13)日舉行溫馨感人的畢業典禮，今年小學僅有兩位畢業生，但全校師生齊聚一堂，共同為他們送上最真摯的祝福與掌聲。校長李延昌親自頒發畢業證書，肯定兩位學生在學期間的努力與成長，現場洋溢溫馨氣氛。

鼻頭國小校長李延昌表示，雖然學生人數不多，但正因為如此，師生之間的情感更緊密，每一位孩子的點滴成長都看在眼裡、放在心上。他祝福兩位畢業生未來在人生道路上持續勇敢前行，並感謝家長與師長們長期以來的支持與陪伴。

畢業生江大東表示，自己從幼兒園一路讀到小學畢業，都是在鼻頭國小完成的，對學校充滿感情。雖然人數少，但大家相處像兄弟姊妹一樣，有濃厚情誼，讓人依依不捨。他感謝老師們多年來的教導與陪伴，讓他擁有充實而快樂的童年。

另一位畢業生陳姵妤則是在去年五月轉入鼻頭國小，雖然只相處一年時間，但參與了學校許多活動，留下深刻回憶。她說，從完成心鼓計畫、騎乘舊草嶺自行車道、參加路跑到攀登合歡山，每一個活動都很精彩，也讓她覺得這一年過得非常有意義。

小校畢業典禮雖簡單，但滿載情感與祝福，為兩位畢業生的童年畫下圓滿句點，也讓這段校園時光成為最珍貴的回憶。

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