新北瑞芳鼻頭國小溫馨畢業典禮 兩位畢業生獨攬獎項感性道別
新北市瑞芳區鼻頭國小今(13)日舉行溫馨感人的畢業典禮，今年小學僅有兩位畢業生，但全校師生齊聚一堂，共同為他們送上最真摯的祝福與掌聲。校長李延昌親自頒發畢業證書，肯定兩位學生在學期間的努力與成長，現場洋溢溫馨氣氛。
鼻頭國小校長李延昌表示，雖然學生人數不多，但正因為如此，師生之間的情感更緊密，每一位孩子的點滴成長都看在眼裡、放在心上。他祝福兩位畢業生未來在人生道路上持續勇敢前行，並感謝家長與師長們長期以來的支持與陪伴。
畢業生江大東表示，自己從幼兒園一路讀到小學畢業，都是在鼻頭國小完成的，對學校充滿感情。雖然人數少，但大家相處像兄弟姊妹一樣，有濃厚情誼，讓人依依不捨。他感謝老師們多年來的教導與陪伴，讓他擁有充實而快樂的童年。
另一位畢業生陳姵妤則是在去年五月轉入鼻頭國小，雖然只相處一年時間，但參與了學校許多活動，留下深刻回憶。她說，從完成心鼓計畫、騎乘舊草嶺自行車道、參加路跑到攀登合歡山，每一個活動都很精彩，也讓她覺得這一年過得非常有意義。
小校畢業典禮雖簡單，但滿載情感與祝福，為兩位畢業生的童年畫下圓滿句點，也讓這段校園時光成為最珍貴的回憶。
▪ 大學申請入學今天上午9時放榜 查榜步驟一次看
▪ 申請入學放榜「沒上怎麼辦」？把握最後機會 114分科測驗考前整理一次看
▪ 學習歷程造假高中生確定考分科 校方：全力提供協助
▪ 台大申請入學173個缺額 政治系最多、醫牙電資均招滿
▪ 文史法政校系缺額多 專家：與分科加考「數乙」有關
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 會考志願選填／英語B++可填這間高中資優班 報名日期、特殊考點一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言