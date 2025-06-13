美國高中生新北三芝國中交流 體驗小籠包及布袋戲
三芝國中力推國際教育，今年美國猶他州的高中學生再度到訪，三芝國中也準備了很不一樣的交流課程，結合當地知名的小籠包業者來指導包小籠包，並且也帶美國高中生到三芝國小去體驗著名的布袋戲課程，讓美國學生體驗最在地的台灣文化。
三芝國中校長黃中良指出，連續兩年都有美國猶他州的高中學生到來，今年在交流課程的安排上相當用心，連結在地知名美食店家，帶來最能代表台灣美食的體驗教學，而後再到三芝國小進行布袋戲課程的學習，讓國際交流擴及到三芝國小。
三芝國中黃中良期待透過這場精心規劃的台美交流，能夠讓不論是台灣的學生還是美國高中生都有不一樣的感受與體驗，透過彼此的互動展開彼此的國際視野，並且也將交流分享與三芝國小共好，不只是課程內容更豐富，更讓國小學子也擁有與國際友人交流的機會。
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