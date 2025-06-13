快訊

逢甲大學路樹倒塌畫面曝光 4學生遭壓傷1人命危送醫搶救中

9秒縮時影片曝光！以空襲當下數十架客機正飛越伊朗 緊急逃離戰區

桃園蘆竹飼料場廚餘氣爆！現場燃燒 6人送醫、1人80%燒燙傷

聽新聞
0:00 / 0:00

屏縣5400名幼兒園畢業生上小一 縣府送書包當禮物

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣政府準備畢業禮物書包，贈送給全縣約5400名學童，縣長周春米今日參加玉田非營利幼兒園畢業典禮，為畢業生背上書包。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府準備畢業禮物書包，贈送給全縣約5400名學童，縣長周春米今日參加玉田非營利幼兒園畢業典禮，為畢業生背上書包。記者潘奕言／攝影

為了祝福幼兒園畢業生即將成為國小一年級新生，屏東縣政府準備畢業禮物書包，贈送給全縣約5400名學童。縣長周春米今日參加玉田非營利幼兒園畢業典禮，親自為每名畢業生背上書包，並期許孩子背起學習責任，踏上求知旅程。

縣府在蒐集各方意見後，決定贈送實用性高的書包，外觀上採用活潑的亮黃色，象徵屏東是陽光之都，也代表孩子是「成長在陽光下的種子」充滿希望。縣府表示，這是首次以書包當作幼兒園畢業禮物，將於6月10日起陸續將禮品寄送至各校。

周春米今日參加玉田非營利幼兒園畢業典禮，詢問畢業生最想要什麼禮物，孩子回說玩具、機器人等，周春米隨後開箱畢業禮物書包及獎狀，並為20名畢業生背上書包，學童們都開心與其合照留念。

周春米表示，她擔任立委時參加動土典禮，上任後為其揭牌啟用，今日來參加畢業典禮，祝福孩子們畢業快樂、健康平安，勇於踏上學習的旅程。縣府將持續完善幼兒照顧與教育制度，讓每個孩子都能在愛與關懷中成長茁壯。

教育處表示，屏東縣2至6歲的公私立教保服務機構共306間，包括國小附設幼兒園、鄉鎮立幼兒園、非營利幼兒園以、職場互助教保中心，布建率達4成以上，提供2萬3864個名額，實際就讀1萬8216人。

為了祝福幼兒園畢業生即將成為國小一年級新生，屏東縣政府準備畢業禮物書包，贈送給全縣約5400名學童。記者潘奕言／攝影
為了祝福幼兒園畢業生即將成為國小一年級新生，屏東縣政府準備畢業禮物書包，贈送給全縣約5400名學童。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府準備畢業禮物書包，贈送給全縣約5400名學童，縣長周春米今日參加玉田非營利幼兒園畢業典禮，為畢業生背上書包。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府準備畢業禮物書包，贈送給全縣約5400名學童，縣長周春米今日參加玉田非營利幼兒園畢業典禮，為畢業生背上書包。記者潘奕言／攝影

書包 幼兒園 屏東縣政府

延伸閱讀

屏東小一新鮮人5400名 周春米贈禮籲學習

永達校地閒置屏縣府3.1億買下 周春米：跟教育資源整合

國高中生騎電動自行車事故增 周春米：未禁止但不鼓勵

民代提議屏市中正路改名「屏東大道」 周春米稱是好的方向

相關新聞

屏縣5400名幼兒園畢業生上小一 縣府送書包當禮物

為了祝福幼兒園畢業生即將成為國小一年級新生，屏東縣政府準備畢業禮物書包，贈送給全縣約5400名學童。縣長周春米今日參加玉...

教育部推新科技融入教學 學生戴VR頭盔探索河谷地貌

教育部今舉辦「5G新科技學習示範教學與VR教材成果展示交流會」，全國計158校展示XR、VR教學應用成果，其中37所學校...

大校不吃香？彰化偏鄉小校校長申請第三任期 校數創新高

彰化縣114學年國中小學校長遴選第一階段結果出爐，引人注意的是有5所偏鄉國小小校校長申請第三任任期，校數之多前所未有；此...

苗栗頭份國中新建教學大樓欠缺設備經費 「好鄰居」伸援手捐贈100萬元

苗栗縣頭份市蟠桃福德祠有感於頭份國中新建教學大樓即將落成，但部分設備的經費還沒有著落，經管理委員會全體委員一致通過，今天...

廣角鏡／「珣珣」國中畢業 生命鬥士想當畫家

嘉義市南興國中畢業生張羿珣從小因意外頸部以下癱瘓，堅持天天到校上課，放學後參加課後輔導，用嘴叼「嘴控筆」寫字，認真完成每...

台中藝博7月4日登場 台中人喜好曝：愛雕塑、潮藝術也很愛

2025台中藝術博覽會7月4日到6日登場，共集結62家畫廊，其中11家海外畫廊，為歷屆最多。主辦單位中華民國畫廊協會說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。