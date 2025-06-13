屏縣5400名幼兒園畢業生上小一 縣府送書包當禮物

為了祝福幼兒園畢業生即將成為國小一年級新生，屏東縣政府準備畢業禮物書包，贈送給全縣約5400名學童。縣長周春米今日參加玉田非營利幼兒園畢業典禮，親自為每名畢業生背上書包，並期許孩子背起學習責任，踏上求知旅程。

縣府在蒐集各方意見後，決定贈送實用性高的書包，外觀上採用活潑的亮黃色，象徵屏東是陽光之都，也代表孩子是「成長在陽光下的種子」充滿希望。縣府表示，這是首次以書包當作幼兒園畢業禮物，將於6月10日起陸續將禮品寄送至各校。

周春米今日參加玉田非營利幼兒園畢業典禮，詢問畢業生最想要什麼禮物，孩子回說玩具、機器人等，周春米隨後開箱畢業禮物書包及獎狀，並為20名畢業生背上書包，學童們都開心與其合照留念。

周春米表示，她擔任立委時參加動土典禮，上任後為其揭牌啟用，今日來參加畢業典禮，祝福孩子們畢業快樂、健康平安，勇於踏上學習的旅程。縣府將持續完善幼兒照顧與教育制度，讓每個孩子都能在愛與關懷中成長茁壯。

教育處表示，屏東縣2至6歲的公私立教保服務機構共306間，包括國小附設幼兒園、鄉鎮立幼兒園、非營利幼兒園以、職場互助教保中心，布建率達4成以上，提供2萬3864個名額，實際就讀1萬8216人。 為了祝福幼兒園畢業生即將成為國小一年級新生，屏東縣政府準備畢業禮物書包，贈送給全縣約5400名學童。記者潘奕言／攝影 屏東縣政府準備畢業禮物書包，贈送給全縣約5400名學童，縣長周春米今日參加玉田非營利幼兒園畢業典禮，為畢業生背上書包。記者潘奕言／攝影

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