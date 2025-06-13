屏縣5400名幼兒園畢業生上小一 縣府送書包當禮物
為了祝福幼兒園畢業生即將成為國小一年級新生，屏東縣政府準備畢業禮物書包，贈送給全縣約5400名學童。縣長周春米今日參加玉田非營利幼兒園畢業典禮，親自為每名畢業生背上書包，並期許孩子背起學習責任，踏上求知旅程。
縣府在蒐集各方意見後，決定贈送實用性高的書包，外觀上採用活潑的亮黃色，象徵屏東是陽光之都，也代表孩子是「成長在陽光下的種子」充滿希望。縣府表示，這是首次以書包當作幼兒園畢業禮物，將於6月10日起陸續將禮品寄送至各校。
周春米今日參加玉田非營利幼兒園畢業典禮，詢問畢業生最想要什麼禮物，孩子回說玩具、機器人等，周春米隨後開箱畢業禮物書包及獎狀，並為20名畢業生背上書包，學童們都開心與其合照留念。
周春米表示，她擔任立委時參加動土典禮，上任後為其揭牌啟用，今日來參加畢業典禮，祝福孩子們畢業快樂、健康平安，勇於踏上學習的旅程。縣府將持續完善幼兒照顧與教育制度，讓每個孩子都能在愛與關懷中成長茁壯。
教育處表示，屏東縣2至6歲的公私立教保服務機構共306間，包括國小附設幼兒園、鄉鎮立幼兒園、非營利幼兒園以、職場互助教保中心，布建率達4成以上，提供2萬3864個名額，實際就讀1萬8216人。
▪ 大學申請入學今天上午9時放榜 查榜步驟一次看
▪ 申請入學放榜「沒上怎麼辦」？把握最後機會 114分科測驗考前整理一次看
▪ 學習歷程造假高中生確定考分科 校方：全力提供協助
▪ 台大申請入學173個缺額 政治系最多、醫牙電資均招滿
▪ 文史法政校系缺額多 專家：與分科加考「數乙」有關
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 會考志願選填／英語B++可填這間高中資優班 報名日期、特殊考點一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言