高中特招專業群科甄選放榜 錄取率54.17%
114學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學今天放榜，總計錄取5331人，錄取率54.17%，錄取考生須於6月16日依簡章規定時間完成報到手續。
特招專業群科是以術科測驗為主的入學管道，著重實務選才，以多元方式評估考生的興趣、能力、性向等，幫助學生適性入學。
114學年度錄取結果今天公告，教育部表示，今年度共91校362個科（班、群）辦理特招專業群科甄選，提供7954個招生名額，報名學生共有9841人，錄取5331人，總錄取率為54.17%。
錄取結果公布於各招生學校網站查詢，台北科技大學附屬桃園農工、新營高工、成功大學附屬台南高工、台南高商則是於今天辦理撕榜，再公告錄取結果。
教育部提醒，錄取學生可查詢學校網站招生宣導專區，瞭解報到相關資訊，並於6月16日依簡章規定時間完成報到手續。
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